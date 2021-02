Marciello confermato fra i piloti Mercedes GT nel 2021

La Mercedes-AMG Motorsport ha rivelato i nomi dei suoi piloti ufficiali che impiegherà per le attività GT nel 2021 con le GT3 e GT4.

A metà gennaio la Casa della Stella aveva già confermato la sua presenza al fianco dei team clienti che avrebbero preso parte alle serie come GT World Challenge Europe, Intercontinental GT Challenge ed ADAC GT Masters, aggiungendo anche il rientro nel DTM con il reparto Customer Racing e presenziando alle 24h di Nürburgring e Spa-Francorchamps.

Inoltre ci sono recentemente stati gli impegni alla 24h di Dubai e soprattutto alla 24h di Daytona, dove è arrivata una bella doppietta delle AMG-GT3 in Classe GTD grazie ai team Winward Racing e Sun Energy 1.

A dicembre era giunta la firma di un biennale con Daniel Juncadella, mentre un nuovo nome appare nella lista: si tratta di Jules Gounon, al ritorno in AMG dopo esserne stato portacolori nel 2017 con la AKKA ASP, prima di intraprendere l'avventura con la Bentley.

Fra gli altri concorrenti vengono confermati il nostro Raffaele Marciello, assieme ai tedeschi Maro Engel, Maximilian Buhk, Maximilian Götz, Thomas Jäger e Luca Stolz, anche se vengono previsti nuovi innesti per le gare del Nordschleife e dell'IGTC.

"Anche quest'anno possiamo contare su un'eccellente formazione di piloti e sono convinto che così daremo supporto al meglio alle nostre squadre per le loro attività in tutto il mondo, in modo da puntare al successo in qualsiasi momento - ha dichiarato Stefan Wendl, responsabile di Mercedes-AMG Customer Racing - L'obiettivo è quello di vincere titoli in tutti i continenti e di essere ai vertici delle 24h come siamo già stati in grado di dimostrare, soprattutto a Daytona".

"Alle serie in cui eravamo già presenti l'anno scorso si aggiungerà ora il DTM, un'altra categoria con una lunga tradizione dove espandere il nostro coinvolgimento internazionale. Dal mio punto di vista, siamo in un'ottima posizione per tutte le prossime sfide con le Mercedes-AMG GT3 e le Mercedes-AMG GT4".