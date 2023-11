IGTC | Valentino Rossi torna alla Gulf 12h con la BMW di WRT

Valentino Rossi tornerà a correre la 12h del Golfo, che quest'anno sarà ultimo evento della stagione 2023 dell'Intercontinental GT Challenge.

Il 'Dottore' non aveva più partecipato all'evento di Yas Marina dall'edizione del 2021, anno in cui avrebbe dovuto essere al via prima di ammalarsi di Coronavirus, rinunciando di conseguenza alla gara.

Ad Abu Dhabi la BMW M Motorsport si gioca il titolo e per l'occasione ha scelto di dividere gli equipaggi schierati sulle due M4 GT3 preparate dal Team WRT, in modo da avere più chance di svettare coi suoi piloti ufficiali.

Philipp Eng e Sheldon Van Der Linde correranno sulla #32 supportati da Charles Weerts, mentre Rossi affiancherà Dries Vanthoor, che si gioca le sue chance assieme a Nick Yelloly.

La BMW è in testa alla classifica Costruttori con 133 punti grazie ai trionfi conseguiti a Kyalami, Spa-Francorchamps ed Indianapolis, inseguita dalla Mercedes a -9, mentre Eng è a -8 punti dal leader della classifica piloti, Jules Gounon, con Van Der Linde e Vanthoor alle spalle dell'austriaco e a -16 lunghezze dalla vetta.

Photo by: BMW Motorsport #46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin

"Sono molto felice di tornare sul circuito di Yas Marina. In passato ho partecipato a questa gara con la Ferrari ed è stata ottima, centrando un terzo posto assoluto. Mi sono divertito molto, la pista è fantastica", commenta Valentino.

"Quest'anno il livello sarà molto più alto, con tante auto veloci e piloti professionisti sulla griglia. Vedremo come ci comporteremo e non vedo l'ora di correre con la BMW su questo tracciato. Sarà molto divertente".

Eng aggiunge: "Sono davvero entusiasta di entrare nel vivo della lotta per il titolo ad Abu Dhabi. Il circuito è molto divertente, è cambiato un po' dall'ultima volta che ci sono stato nel 2013, ma credo che dovrebbe giocare a favore della nostra M4. Ho degli ottimi compagni di squadra e un team fantastico. Naturalmente la concorrenza è forte, ma le nostre possibilità sono buone".

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, chiosa: "È fantastico poter competere per i titoli alla fine di una stagione così lunga e ricca di eventi. L'Intercontinental GT Challenge 2023 è stato un viaggio incredibile attraverso i cinque continenti, con vittorie significative a Kyalami, Indianapolis e soprattutto il momento clou della stagione a Spa-Francorchamps".

"Possiamo già dire che il nostro impegno in questa serie è stato più che proficuo. Ringraziamo i nostri team WRT e Rowe Racing per i loro sforzi, i nostri piloti per le loro ottime prestazioni e tutti i nostri colleghi di BMW M Motorsport. Ora vogliamo completare degnamente l'anno ad Abu Dhabi conquistando i titoli nella classifica Costruttori e Piloti!"