Intercontinental GT Challenge

IGTC | Una 24h del Nürburgring dal sapore retrò: ecco la HWA EVO.R

HWA ha mostrato le prime foto della EVO.R, che nel 2026 parteciperà alla gara sul Nordschleife. E i piloti scelti riportano alla memoria i tempi d'oro del DTM, con nomi da brividi...

Markus Lüttgens
Markus Lüttgens
Modificato:
HWA EVO.R per la 24h del Nürburgring 2026

Il progetto HWA EVO.R per la 24 Ore del Nürburgring 2026 sta prendendo forma: l'azienda ha presentato le prime foto della versione da gara della Mercedes versione Restomod che quest'anno sarà al via sull'Inferno Verde.

La verniciatura prevalentemente nera con inserti bianchi e gli adesivi degli sponsor Sonax riprendono esteticamente la leggendaria Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II, utilizzata all'inizio degli anni '90 nel DTM.

Sono stati resi noti anche i primi tre piloti del progetto, che richiamano alla mente i tempi d'oro del DTM. Al volante ci saranno Sebastian Asch e Luca Ludwig, figli delle leggende del DTM Roland Asch e Klaus Ludwig. Questi ultimi hanno partecipato allo sviluppo del veicolo.

Anche il cognome del terzo pilota è illustre nel DTM: Markus Winkelhock, nipote di Joachim Winkelhock e tre volte vincitore assoluto della 24 Ore del Nürburgring.

Markus Winkelhock, Luca Ludwig und Sebastian Asch

Markus Winkelhock, Luca Ludwig e Sebastian Asch correranno per HWA

Foto: HWA

"Essendo attivi da oltre 25 anni nel motorsport di alto livello al Nürburgring, il circuito è per noi come una seconda casa", ha dichiarato Martin Marx, AD di HWA.

"Siamo ovviamente incredibilmente entusiasti di poter finalmente scendere in pista con una nostra vettura, ma vedere che questo entusiasmo è condiviso da così tanti piloti, fan, clienti e sponsor lo rende ancora più speciale".

A causa del grande interesse suscitato dal progetto, HWA ha deciso di schierare tre vetture alla 24 Ore, invece delle due previste in precedenza. Queste gareggeranno nella classe SP-X e altri piloti saranno annunciati in un secondo momento.

Lo stesso vale per i dettagli tecnici dell'HWA EVO.R, per la quale sta per iniziare un programma di test in preparazione alla gara endurance sul Nordschleife. Già questa settimana il team sarà in pista a Portimao, in Portogallo.

Articolo precedente IGTC | Due fratture alla schiena per Aron nel terribile botto a Bathurst: si poteva evitare?

