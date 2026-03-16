IGTC | Un 'pesce d'aprile' diventa realtà: la BMW M3 GT3 Touring correrà la 24h del Nürburgring!

Una BMW M3 GT3 Touring si unirà alla griglia di partenza dell'edizione 2026 della 24h del Nürburgring, gareggiando nella categoria sperimentale SPX.

Il progetto era nato come il classico 'Pesce d'Aprile' lo scorso 1° aprile 2025. Quando i canali social di BMW hanno mostrato un rendering di una GT3 basata sulla G81, gli appassionati di corse non si sono limitati a ridere divertiti, ma l'hanno richiesta a gran voce.

Con oltre 1,6 milioni di visualizzazioni e un coinvolgimento senza precedenti, il consiglio di amministrazione di Monaco se n'è accorto. Ora, la station wagon G81, ufficialmente soprannominata "BMW M3 Touring 24H", è in fase di preparazione per il suo debutto in gara.

In soli otto mesi è stata realizzata condividendo la stessa base tecnica della BMW M4 GT3 Evo, ma prendendo la carrozzeria della BMW M3 Touring.

La BMW M3 Touring 24h è più lunga di 200 millimetri e, alettone posteriore incluso, più alta di 32 millimetri rispetto alla BMW M4 GT3 Evo. I dati tecnici di entrambe le vetture da corsa sono identici.

Quattro porte, quattro piloti ufficiali

La vettura sarà schierata dal team Schubert Motorsport e utilizzerà pneumatici Yokohama, proprio come la M4 GT3 di punta del team nella classe SP9.

Saranno impiegati anche quattro piloti ufficiali: il veterano del Nordschleife Jens Klingmann, il belga Ugo De Wilde e il duo americano composto da Connor De Phillippi e Neil Verhagen.

"Un progetto come questo non era mai esistito prima in BMW M Motorsport. Sono entusiasta e, allo stesso tempo, sono certo che i nostri fan, che non sono mai stati così vicini a noi come nella nostra seconda casa al Nürburgring, saranno altrettanto emozionati", ha dichiarato Andreas Roos, direttore di BMW Motorsport.

Il passaggio alla classe SPX preannuncia una battaglia avvincente per gli appassionati. La BMW station wagon se la vedrà con la HWA EVO.R, la radicale rivisitazione della Mercedes 190E 2.5-16 Evo II.

La HWA è stata recentemente avvistata durante i test prima della gara NLS1, poi annullata, con l'ex pilota BMW Bruno Spengler al volante, pronto a sfidare la sua ex casa automobilistica nell'"Inferno Verde".

Klingmann aggiunge: "Si tratta davvero di un progetto unico nel suo genere e sono assolutamente entusiasta di farne parte. Il fatto che abbiamo colto le reazioni dei nostri fan a uno scherzo da pesce d’aprile come occasione per trasformare la BMW M3 Touring 24H in realtà dimostra la nostra vicinanza alla nostra comunità e il nostro entusiasmo per l’automobilismo".

"Va detto chiaramente che l’auto sarà anche nata come uno scherzo, ma è diventata una vettura da gara assolutamente di prim’ordine e competitiva. Il nostro obiettivo è offrire un grande spettacolo agli spettatori del Nürburgring e concludere la gara il più avanti possibile. Sono convinto che possiamo ottenere un risultato eccellente".

Station wagon sotto i riflettori

Sebbene la M3 Touring 24H sia un modello eccezionale, si inserisce in una rara ma leggendaria tradizione di station wagon da corsa che hanno gareggiato principalmente nel BTCC.

Molti ricorderanno l'iconica Volvo 850 Station Wagon della stagione 1994, ma fu solo 20 anni dopo che le station wagon conquistarono la vittoria.

La Honda Civic Tourer ne ha ottenute quattro nel 2014, ma la campionessa assoluta tra le station wagon rimane la Subaru Levorg GT, vincitrice del titolo BTCC 2017 con Ash Sutton al volante.

Al Nürburgring Nordschleife, la Mitsubishi Lancer station wagon di Mario Fuchs ha conquistato diverse affermazioni assolute nella Rundstrecken Challenge Nürburgring, la serie di supporto che si disputa il giovedì mattina durante il weekend della 24h.

La trasformazione della G81 in una vettura da corsa con specifiche GT3 segna un momento di svolta per il marchio. Già nel 2000, infatti, la casa automobilistica aveva costruito un prototipo segreto della M3 E46 Touring, ma aveva scelto di non commercializzarlo. Questo è avvenuto solo nel 2022 con l'introduzione del modello G81.