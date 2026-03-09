IGTC | Ufficiale: Max Verstappen correrà la 24h del Nürburgring con Mercedes

La Mercedes-AMG Motorsport ha nominato i suoi piloti ufficiali con cui sarà al via per la 24h del Nürburgring e, come già ampiamente preannunciato, Max Verstappen si unirà ai portacolori di Affalterbach.

Dopo i tanti test svolti con la AMG GT3 EVO preparata dalla 2 Seas Motorsport, negli ultimi giorni di scena anche a Misano, ora è tempo di fare sul serio in vista dell'impegno valido come secondo round dell'Intercontinental GT Challenge, previsto per il 14-17 maggio.

Verstappen tornerà sul Nordschleife per l'assalto al successo in Classe SP9 assieme a Lucas Auer, Jules Gounon e Daniel Juncadella al volante della vettura #3 marchiata Red Bull-Verstappen.com Racing e sarà di scena anche nella seconda gara della NLS che si terrà il 21 marzo in preparazione al grande evento dell'Inferno Verde.

Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO Foto di: Mercedes-AMG

“Il Nürburgring è un posto speciale. Non c'è nessun altro circuito come questo e la 24h è una gara che era nella mia lista dei desideri da molto tempo, quindi sono davvero entusiasta che ora possa prendervi parte", ha commentato Verstappen.

"L'anno scorso sono riuscito a ottenere la mia licenza DMSB Nordschleife e a partecipare alla NLS9, che abbiamo vinto. Quella preparazione è stata molto preziosa, perché abbiamo imparato molto che potremo mettere a frutto nel nostro programma di quest'anno con la NLS2 e la 24h".

"Abbiamo una formazione forte con Dani, Jules e Lucas e un grande supporto da parte di Red Bull e Mercedes-AMG Motorsport. Ora si tratta di fare i preparativi giusti prima dell'evento, in modo da poter dare il massimo in gara".

Auer aggiunge: "Non vedo l'ora di iniziare con questa grande formazione e in un circuito unico. Quest'anno siamo in una posizione eccellente con Dani, Jules e Max. Sono un pilota e il mio obiettivo è chiaro: la chiave ora è prepararci al meglio e ottenere il massimo dal nostro pacchetto complessivo".

Sorride anche Gounon: "È fantastico tornare alla 24h dopo un anno di assenza. Dopo essere salito sul podio nel 2022, la mia ambizione è chiaramente quella di ottenere un risultato ancora migliore questa volta. Da quando sono entrato a far parte del Mercedes-AMG Team Verstappen Racing nel GTWC, è bello lavorare con loro anche al Nordschleife".

"Questa continuità ci aiuterà a lavorare insieme in modo efficiente. La Mercedes-AMG GT3 ha dimostrato di essere un pacchetto forte al Nürburgring e con Luggi, Dani e Max abbiamo una formazione molto competitiva. Condividiamo tutti la stessa mentalità e lo stesso approccio. Ho già avuto due giorni di test fantastici con Max a Estoril e sono sicuro che ci prepareremo al meglio".

Carico pure Juncadella: "Sono incredibilmente orgoglioso di avere l'opportunità di entrare a far parte del Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Adoro la 24h del Nürburgring, corro lì da molti anni e spero finalmente di avere la possibilità di vincere questa gara. Il nostro pacchetto è estremamente forte. È un'auto molto competitiva con una formazione grandiosa".

"Conosco bene Max grazie alla sua squadra di simulazione. Anche prepararsi per la 24h con il simulatore è molto utile e abbiamo già fatto un sacco di lavoro. Sono molto grato a Mercedes e a Genesis Magma Racing, che rappresento nel programma Hypercar, per avermi dato l'ok a partecipare a questo progetto GT3".

La Mercedes avrà anche un'altra vettura iscritta con la Winward Racing per l'attacco al primato assoluto: la AMG #80 verrà condotta da Maro Engel/Maxime Martin/Fabian Schiller/Luca Stolz.

“La 24 Ore del Nürburgring è il punto di riferimento assoluto per Mercedes-AMG Motorsport, sia dal punto di vista sportivo che tecnologico. Il Nordschleife è considerato il test più duro nel mondo delle corse GT ed è anche una parte fondamentale del nostro DNA di sviluppo", ha commentato Christoph Sagemüller, responsabile Mercedes-AMG Motorsport.

"La partecipazione di Max Verstappen con una Mercedes-AMG GT3 nell'ambito del programma del Nürburgring attirerà molta attenzione. Il mio ringraziamento va a tutte le parti coinvolte, la cui collaborazione costruttiva ha reso possibile questo impegno. Insieme al nostro sponsor di lunga data Ravenol e a Verstappen Racing, stiamo già inviando un messaggio chiaro: partecipiamo alla gara con l'obiettivo di competere per la vittoria assoluta”.

Stefan Wendl, Capo Mercedes-AMG Customer Racing, conclude: "Con la nostra formazione Performance, siamo in una posizione eccellente per affrontare la griglia tradizionalmente forte della 24h del Nürburgring. Insieme a Ravenol e Verstappen Racing, abbiamo messo insieme due equipaggi equilibrati, i cui diversi punti di forza si completano perfettamente a vicenda".

"Siamo molto orgogliosi che anche Max Verstappen e il suo team facciano parte della formazione AMG. Insieme al team operativo Winward Racing e a Michelin per gli pneumatici, abbiamo analizzato nuovamente in dettaglio la Mercedes-AMG GT3 per sfruttarne ulteriormente il potenziale prestazionale. Con l'avvio di un intenso programma di test in Europa alla fine di febbraio, sono state gettate le basi per un'uscita di successo al Nürburgring".