IGTC | Ufficiale la squalifica della Lamborghini-ABT dalla 24h del Nurburgring

Ora è ufficiale: la Lamborghini della Abt Motorsport perde il secondo posto ottenuto alla 24h del Nürburgring.

La Huracan #84 guidata da Mirko Bortolotti, Patric Niederhauser e Luca Engstler è quindi stata squalificata dopo la seconda riunione dei Commissari di gara avvenuta venerdì, durante la quale il team ha potuto discutere le irregolarità riscontrate durante l'ispezione post-gara al banco prova dinamometrico di Mechernich.

"A seguito dell'applicazione delle tolleranze previste, i risultati hanno indicato che la vettura ha superato, seppur di poco, i limiti del Balance of Performance definiti per questa gara. La vettura non era pienamente conforme ai requisiti tecnici applicabili durante la gara", si legge nella nota.

In sintesi, la Lamborghini è risultata con troppa potenza del motore. La squalifica è definitiva, poiché Abt ha deciso di non presentare ricorso.

"Il motore installato sulla vettura è pienamente conforme all'attuale omologazione FIA ​​GT3 nelle sue specifiche tecniche", ha dichiarato Abt in un comunicato stampa relativo alla squalifica, fornendo la sua prima spiegazione sul perché la riunione iniziale di una settimana fa sia stata rinviata a causa di richieste di chiarimenti tecnici da parte del team.

"Durante la preparazione, tutti i valori delle misurazioni interne rientravano nella tolleranza prescritta. Successivamente è emerso che i valori di riferimento interni e i valori di misurazione dell'organizzatore non coincidevano perfettamente, con la conseguenza che la vettura si trovava leggermente al di fuori della tolleranza consentita. Il regolamento tecnico non lascia spazio a discrezionalità. Abt Sportsline accetta la decisione dei commissari e non presenterà ricorso".

Abt possiede un suo banco prova dinamico e nel comunicato ha lasciato intendere che le proprie misurazioni non corrispondevano a quelle effettuate sul banco prova McChip di Mechernich. Secondo il regolamento, tuttavia, solo le misurazioni di potenza effettuate presso l'officina di tuning McChip sono decisive. È lì che è stata condotta anche la misurazione di riferimento per la Huracán GT3 Evo2 del 2025.

Questa misurazione serve come base per il BoP, che ha lo scopo di portare artificialmente le vetture GT3 sul Nordschleife allo stesso livello di prestazioni.

Il comitato tecnico - a quanto pare - ha prestato molta attenzione per garantire che non vi fossero errori procedurali che potessero suggerire che i risultati del banco prova non fossero rappresentativi. Di conseguenza, a quanto pare i due rappresentanti di Abt non hanno avuto modo di contestare il referto durante l'incontro con i tre commissari, Achim Loth, Yasin Ozer e Harry Stuber.

La misurazione decisiva del 2 giugno è stata effettuata a temperature più elevate rispetto alla misurazione di riferimento al banco prova nel 2025. Poiché i motori soffrono con il calore e la potenza erogata diminuisce, i risultati della misurazione sono stati di fatto influenzati a favore di Abt.

Ma perché ci è voluto così tanto tempo per emettere la squalifica? Mentre altre cinque vetture sono state ispezionate al banco prova McChip di Mechernich il martedì successivo alla 24 Ore, la misurazione della Lamborghini Red Bull del team Abt ha dovuto essere posticipata di una settimana. Il motivo era una frizione difettosa.

Questa è stata poi sostituita dai meccanici di Abt sotto supervisione, rendendo la vettura pronta per l'ispezione di martedì 2 luglio, dove non ha soddisfatto i requisiti. Quando il comitato tecnico ha voluto ripetere la misurazione in condizioni di temperatura più basse mercoledì, si è verificato un altro problema tecnico con il veicolo, che ha portato all'interruzione dell'indagine.

È interessante notare che il 2026 segna solo la seconda volta dopo una 24 Ore del Nürburgring in cui i veicoli sono stati presi e testati su un banco dinamometrico, nonostante questa procedura sia prevista dal regolamento.

La prima volta è successo nel 2019 con i primi tre classificati della 24 Ore. In quell'occasione, furono riscontrate irregolarità nella potenza del motore della Porsche "Grello" di Manthey, arrivata seconda, che portarono alla squalifica.

Sette anni fa, la misurazione si svolse sul banco dinamometrico della Boemanns Motorsport a Mullenbach, a poche centinaia di metri dal Nürburgring. Poiché tale struttura non esiste più, le misurazioni vengono ora effettuate sul banco dinamometrico dell'azienda di tuning McChip.