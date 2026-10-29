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Intercontinental GT Challenge

IGTC | Tsunami RT pronta a tornare alla 12h di Bathurst con la sua Porsche

La squadra di San Marino sarà per la seconda volta di fila sul Mount Panorama a febbraio 2027, con l'intenzione di riscattare il prematuro ritiro di quest'anno e mostrare i miglioramenti nell'endurance.

Francesco Corghi

Pubblicato: 29 ott 2026, 17:29

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La Tsunami RT ha confermato con largo anticipo la sua partecipazione alla 12h di Bathurst, che il fine settimana del 12-14 febbraio inaugurerà la stagione 2027 dell'Intercontinental GT Challenge.

La squadra di San Marino aveva fatto la sua prima apparizione sul Mount Panorama con la propria Porsche #79 quest'anno, ma l'avventura era terminata rovinosamente con l'incidente tra Johannes Zelger e Ralf Aron.

Il pilota Bronze era impegnato nel suo stint di metà gara quando, nella parte alta della pista, si è trovato in mezzo alla traiettoria la Mercedes del tedesco, senza poterla evitare. Fortunatamente Zelger è uscito illeso dal tremendo botto, mentre Aron - come noto - aveva riportato un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle piste fino a poche settimane fa.

Anche per questo, la compagine diretta da Valerio Speziali ha una gran voglia di schierare nuovamente la propria 911 dalla singolare livrea multicolore, con l'intenzione di portare a termine la gara e ottenere un buon piazzamento con i piloti che annuncerà in seguito, tra cui dovrebbe comunque esserci proprio lo stesso Zelger.

“Il debutto a Bathurst ha segnato l’inizio di una nuova sfida nel nostro percorso nel mondo delle gare endurance e la realizzazione di un sogno. Purtroppo, a seguito dell’incidente, la nostra prima esperienza non si è conclusa come speravamo", commenta il team principal.

“Con i piloti in ottima forma, non vediamo l’ora di tornare a Bathurst e di dedicarci nuovamente a ciò che amiamo di più: le corse. Dopo aver completato la nostra prima stagione nell’IGTC, sono felice di tornare a Bathurst con la nostra auto #79 e il Mount Panorama sarà senza dubbio una delle nostre prime grandi sfide della stagione 2027".

“Siamo pronti ad affrontarla e i preparativi sono già a buon punto: stiamo lavorando sodo per ottenere prestazioni migliori e, naturalmente, migliorare il risultato dello scorso anno. Si tratta di un circuito leggendario e sono sinceramente felice di riportare qui la squadra, anche grazie a Johannes".

"Sappiamo quanto sia impegnativa questa sfida: ogni giro richiede la massima concentrazione e il massimo rispetto per il circuito. Come ho detto l’anno scorso, siamo pronti a lasciare il nostro primo segno in Australia, anzi, il secondo... e speriamo non sia l'ultimo!”

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