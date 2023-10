IGTC | Tante Ferrari attese in griglia per la Gulf 12h Nell'ultima gara della stagione non mancheranno le GT3 di Maranello, coi team AF Corse, Racing One, Baron Motorsport, Kessel Racing e Dragon pronte a finalizzare l'iscrizione nelle varie categorie.

Di: Francesco Corghi Comincia a delinearsi la griglia di partenza della 12h del Golfo, che il weekend dell'8-10 dicembre andrà a concludere la stagione 2023 dell'Intercontinental GT Challenge. Dopo aver annunciato una richiesta record di 81 iscrizioni, gli organizzatori dell'evento che si terrà sul tracciato di Yas Marina hanno reso noto che la presenza delle Ferrari sarà ben nutrita. La AF Corse è pronta a schierare infatti le sue nuove 296 GT3, cercando di ripetere il successo centrato con la gloriosa 488 nell'edizione della passata stagione grazie a James Calado, Antonio Fuoco ed Alessandro Pier Guidi. Anche la Kessel Racing sarà presente come portacolori di Maranello in Classe PRO-AM e AM, così come la Baron Motorsport. Tra le squadre del Cavallino Rampante che sono al lavoro per portare a termine l'iscrizione ci sono anche la tedesca Racing One e la Dragon Racing, quest'ultima desiderosa di fare una buona figura sulla pista 'di casa', dato che ha sede a Dubai.