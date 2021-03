IGTC: salta ancora la 10h di Suzuka, si andrà in Medio Oriente

La 10h di Suzuka dell'Intercontinental GT Challenge non verrà disputata nemmeno nel 2021.

La pandemia da Covid-19 ha causato per il secondo anno di fila la cancellazione dell'evento giapponese, che stavolta era previsto per il 20-22 agosto.

Gli organizzatori di Mobilityland si sono visti costretti a rinunciare alla gara per via delle restrizioni e difficoltà nei viaggi internazionali verso l'estremo oriente, con SRO Motorsports che era comunque già pronta a risolvere questa problematica pensando ad un evento alternativo in Medio Oriente.

"Siamo molto rattristati e dispiaciuti che la 10h di Suzuka non possa disputarsi neanche quest'anno - ha affermato Stéphane Ratel - Si tratta di un evento importante per il nostro calendario endurance, speriamo di poter tornare in Giappone nel 2022".

“Fortunatamente abbiamo delle alternative valide pronte a rimpiazzare questo round e stiamo valutando dove andare in Medio Oriente verso la fine dell'anno".

In questo senso, le piste di Dubai, Losail, Sakhir e Abu Dhabi sono per ovvi motivi quelle fra cui scegliere.

La decisione verrà presa probabilmente prima della 24h di Spa-Francorchamps prevista a fine luglio, considerando che l'attuale calendario prevede poi la 8h di Indianapolis a metà ottobre e la 9h di Kyalami all'inizio di dicembre.