IGTC | Rowe e Schubert formano il tridente BMW per la 24h del Nürburgring

Tre BMW M4 GT3 Evo saranno al via della 24h del Nürburgring, con il ritorno di Schubert Motorsport, ma senza un grande nome come René Rast.

Il marchio vincitore della passata edizione si presenta in grande spolvero sul Nordschleife, dopo una partecipazione ridotta lo scorso anno con una sola vettura, a causa delle tre 24h di fila e di una data in conflitto con l'IMSA SportsCar Championship a Watkins Glen.

Due vetture saranno schierate da Rowe Racing, mentre una è del team Schubert Motorsport, che tornerà a competere con una livrea speciale ancora da svelare. Con 21 vittorie assolute, quello bavarese è il Costruttore di maggior successo al Nürburgring ed è determinato a estendere questo record.

Entrambi i team parteciperanno anche ai round di preparazione della Nürburgring Endurance Series (NLS), compatibilmente con il calendario. La NLS1 coincide con la 12h di Sebring, la NLS3 con la gara di apertura del GTWC - Endurance Cup a Monza e le qualifiche della 24 Ore con il WEC a Imola.

Schubert Motorsport torna in pista per la prima volta dal 2022. Quell'anno, il team di Torsten Schubert raggiunse il limite mentre cercava di destreggiarsi tra le serie DTM e ADAC GT Masters, allora rivali, e il programma Nordschleife.

Un dettaglio fondamentale è che Schubert gareggerà con pneumatici Yokohama, mentre Rowe rimane fedele al leader della categoria Michelin. Yokohama ha notevolmente intensificato le sue attività al Nürburgring negli ultimi anni. Il team ha già esperienza con la BMW M4 dai tempi di Walkenhorst, anche se all'epoca il modello Evo non era ancora arrivato.

“Tornare alla 24 Ore del Nürburgring non è una sfida completamente nuova per noi, ma è molto speciale e non vedo l'ora”, afferma il team principal Schubert.

In Rowe, l'equipaggio vincitore dello scorso anno rimane invariato per tre quarti sulla M4 #1. Solo Jesse Krohn, che non è più un pilota ufficiale BMW, è stato sostituito dal suo successore Jordan Pepper.

Il team principal Hans-Peter Naundorf ha anche rivelato che il nuovo design della vettura recentemente presentato per il GTWC Europe sarà utilizzato anche al Nürburgring: “Con il nostro design ‘Identity’ recentemente sviluppato e rivisto, stiamo lanciando un messaggio chiaro, non solo dal punto di vista sportivo ma anche visivo”.

Con l'ingaggio di Pepper, Rowe Racing aggiunge alla vettura il vincitore in carica della 24 Ore di Spa-Francorchamps, il che significa che la formazione è composta esclusivamente da vincitori di gare di 24h.

In teoria, il team avrebbe potuto formare una squadra tutta sudafricana con i fratelli Van Der Linde più Pepper. Tuttavia, Sheldon è iscritto con il #99 insieme a Dries Vanthoor e ai due ex junior e recenti vincitori di Daytona, Dan Harper e Max Hesse.

Entrambi hanno un conto in sospeso sul Nordschleife: dopo che Hesse aveva conquistato la pole position per la 24 Ore nel 2024 con RMG, si ritirò a causa di un cerchione rotto.

La Schubert schiera tre piloti Hypercar, Wittmann, Eng e Frijns, affiancati da Charles Weerts. È interessante notare che Frijns ha guidato la #99 per Rowe Racing nel 2024 e ora sta cambiando sia squadra che pneumatici.

"Con Rowe Racing e Schubert Motorsport, non solo abbiamo due squadre di alto livello, ma anche un totale di dodici piloti ufficiali di alta classe sulla griglia di partenza. Abbiamo creato le migliori condizioni possibili per assicurare la 22ª vittoria assoluta della BMW all'Inferno Verde davanti a questo pubblico impressionante", afferma Andreas Roos, direttore di BMW Motorsport.

I fan del “Ring” dovranno comunque fare a meno di un grande nome, René Rast, che ancora una volta non farà parte della formazione BMW.

Formazioni BMW

Rowe-BMW #1: Kelvin van der Linde, Raffaele Marciello, Augusto Farfus, Jordan Pepper

Rowe-BMW #99: Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor, Max Hesse, Dan Harper

Schubert-BMW #77: Marco Wittmann, Charles Weerts, Philipp Eng, Robin Frijns