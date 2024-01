IGTC | Rossi con Marciello sulla BMW-WRT alla 12h di Bathurst

Valentino Rossi e Raffaele Marciello correranno assieme la 12h di Bathurst, primo evento della stagione 2024 dell'Intercontinental GT Challenge.



Il "Dottore" torna quindi a competere sul Mount Panorama dopo l'esordio della passata stagione e sulla BMW #46 preparata dal Team WRT avrà come nuovo compagno "Lello", al debutto sulla M4, oltre al solito Maxime Martin.



La squadra belga ha iscritto anche una seconda vettura affidata agli ufficiali della Casa Bavarese, Sheldon Van Der Linde, Dries Vanthoor e Charles Weerts, con la chiara intenzione di puntare a conquistare tanti punti per la classifica Costruttori.

"Bathurst è un posto molto speciale per me, la prima gara perfetta con BMW M Motorsport", ha detto Marciello, che avrebbe dovuto fare la sua prima apparizione con BMW alla 24h di Dubai, prima della rinuncia per lo spostamento di data dell'evento.

"Amo il circuito e sono stato molto vicino alla vittoria in alcune occasioni. Purtroppo, finora non è mai andata bene. Tuttavia, credo di avere una buona possibilità di cambiare tutto questo quest'anno con WRT".

Photo by: BMW Motorsport #46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin



"È uno dei migliori team al mondo e i miei compagni di squadra Maxime e Valentino sono estremamente veloci. Condividere la macchina con Vale è molto speciale per me. L'ho visto in MotoGP quando ero bambino".

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, aggiunge: "La 12 Ore di Bathurst è un evento spettacolare per iniziare l'anno e siamo lieti di schierare un'altra formazione competitiva in Australia nel 2024. Insieme al BMW M Team WRT, abbiamo ottenuto molti fantastici successi nella nostra prima stagione".

"Purtroppo ci è stato negato un podio a Bathurst. Ovviamente questa volta vogliamo rimediare. Con la nostra formazione di piloti, credo che siamo in una posizione eccellente per disputare una gara di livello. Sono particolarmente impaziente di vedere per la prima volta Raffaele Marciello su una M4 GT3".



Vincent Vosse, Team Principal del Team WRT, chiosa: "È un grande evento per dare il via alla nostra seconda stagione con BMW M Motorsport! Non vediamo l'ora di tornare a Bathurst; questa sarà la nostra terza volta in Australia e dopo aver conquistato la vittoria al debutto, l'anno scorso purtroppo non siamo riusciti a lottare per il primo posto. Ora torniamo per un'altra occasione con una fantastica squadra di piloti".