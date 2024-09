IGTC | Nuove regole per la 12h di Bathurst nel 2025

Sono stati resi noti i regolamenti sportivi e tecnici aggiornati della 12 Ore di Bathurst, mentre sono ufficialmente state aperte le iscrizioni.

La gara, che si terrà tra il 31 gennaio e il 2 febbraio 2025, sarà nuovamente la prova di apertura dell'Intercontinental GT Challenge.

L'ulteriore perfezionamento dei regolamenti in vigore per l'evento, che porta la gara in linea con le altre principali gare endurance per GT3 in tutto il mondo, è il risultato di una consultazione tra Supercars, SRO, i partecipanti, Motorsport Australia e altre parti chiave coinvolte nell'evento.

Le principali modifiche al regolamento dell'evento 2025 sono le seguenti: per il 2025 saranno previsti due giri di formazione seguiti dalla tradizionale partenza lanciata a due a due, più un nuovo formato di qualifiche.

Esso prevede una divisione in due gruppi: la Q1 è riservata alle vetture peggio classificate nelle Libere 6 e la Q2 per le altre; i risultati determineranno le 10 che passeranno alla fase finale delle qualifiche che si terrà nel pomeriggio.

La terza parte prevede una sessione di 10 vetture denominata "Pirelli Pole Battle", in cui la vettura più veloce si aggiudicherà l'Allan Simonsen Pole Award. La durata della sessione sarà annunciata in prossimità dell'evento.

I requisiti delle classi sono stati leggermente modificati per allineare l'evento alle gare internazionali. Ad esempio, la Pro-Am vedrà la presenza di tre piloti (1 Platinum / Gold / Silver più 2 piloti di categoria Bronze) o di quattro piloti (2 Platinum/ Gold / Silver, 2 Bronze).

I tempi di guida dei piloti sono stati semplificati per il 2025: i Bronze possono ora correre per un massimo di 120' prima di cambiare (in precedenza la durata massima degli stint era di 80'). Ciò consente una maggiore flessibilità strategica.

Per diversi anni il tempo minimo di guida non era stato imposto ai piloti Bronze che fanno parte di una squadra Pro. Dal 2025, questa regola sarà estesa alla classe Silver.

Le regole per le soste ai box sono state semplificate, con soste "a tempo" e "non a tempo" come si evince ora nel nuovo regolamento. Nelle prime avverrà rifornimento e cambio pilota, con un tempo minimo di sosta come negli anni precedenti.

Le norme e i regolamenti della Safety Car sono stati semplificati e rispecchiano ora il Manuale delle Operazioni Supercars. Le regole del wave-by continueranno a essere in vigore, con la finestra per l'implementazione della gara attualmente in fase di revisione.

#27 Heart of Racing-SPS Automotive Performance, Mercedes-AMG GT3 Evo: Ian James, Ross Gunn, Alex Riberas Foto di: SRO

Balance of Performance

Il regolamento 2025 includerà una disposizione per la lunghezza massima degli stint, misurata in giri, come parte del sistema BoP che garantisce la parità di prestazioni tra le varie marche e modelli che compongono la griglia GT3.

Sia il Regolamento sportivo e tecnico che il Regolamento supplementare dell'evento sono disponibili online per le squadre e i concorrenti, tramite il sito web della 12 Ore di Bathurst.

"È sempre un processo lungo e complesso perfezionare i regolamenti di anno in anno e quelli per il 2025 riflettono evoluzioni minori piuttosto che cambiamenti radicali, e in linea di massima sono molto simili a quelli che hanno prodotto una gara così entusiasmante nel 2024", ha dichiarato il Direttore dell'evento, Shane Rudzis.

"Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner di SRO per garantire che la gara rifletta ulteriormente i principali eventi internazionali e i campionati GT3, in modo da assicurare la familiarità per i team che gareggiano sia qui che all'estero, pur continuando ad abbracciare i fattori unici che rendono la 12 Ore di Bathurst molto particolare.

"Elementi come l'assenza di un tempo minimo di guida per i piloti Bronze quando fanno parte di un gruppo Pro sono diventati un fattore chiave della gara e hanno permesso a piloti del calibro di Kenny Habul di avere l'opportunità di vincere una assoluta, laddove altrimenti non avrebbero potuto farlo".

"Allo stesso tempo, l'opzione di passare a due giri di formazione è stata pensata per migliorare lo spettacolo, preservare l'emozione della partenza a due a due ed eliminare alcune delle problematiche nei primi giri, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche del momento".

"Il ritorno a una battaglia tra 10 auto per la pole sarà una conclusione emozionante per il sabato, con le 10 più veloci che scenderanno in pista contemporaneamente".

"Non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai team di tutto il mondo e dell'Australia per unirsi a noi sul Mountain per un'altra incredibile gara il prossimo febbraio".