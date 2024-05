IGTC | Nel 2025 la 12h di Bathurst torna ad inizio febbraio

Nel 2025 la 12h di Bathurst tornerà a svolgersi il primo fine settimana di febbraio, come era stato da tradizione per lungo tempo.

La gara d'apertura della stagione dell'Intercontinental GT Challenge avrà luogo dal 31 gennaio al 2 febbraio, con gli organizzatori che si sono preoccupati di evitare concomitanze.

In primis c'era da non coincidere con la 24h di Daytona, che si disputerà la settimana precedente, e poi con le tappe della Asian Le Mans Series reviste a Dubai ed Abu Dhabi nei giorni a seguire l'evento australiano.

Un problema che solitamente affligge piloti, team e Costruttori del mondo GT ed Endurance, ogni anno davanti a difficoltà logistiche e politiche nel capire dove andare a correre e con chi presenziare, a seconda dell'utilità della gara in termini di preparazione, oltre che prestigio e ambizioni competitive.

#32 Team WRT BMW M4 GT3: Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor, Charles Weerts Foto di: BMW AG

"È fantastico aver fissato le date per il 2025 e sapere che il mondo del GT tornerà sul Mount Panorama nel fine settimana dal 31 gennaio al 2 febbraio del prossimo anno - ha dichiarato con soddisfazione il Direttore dell'evento, Shane Rudzis - Dobbiamo essere flessibili e dinamici nel programmare la gara per garantire che si inserisca nel calendario internazionale ogni anno, ed è per questo che la data è stata anticipata di due settimane nel 2025".

"Il livello di interesse e di eccitazione per l'evento è già alto e abbiamo avuto fantastiche discussioni con gli attuali partecipanti e con nuovi team e marchi che desiderano correre il prossimo febbraio".

"Allo stesso tempo, continuiamo a rivedere tutti gli elementi dell'evento per continuare i miglioramenti già introdotti nel 2023 e nel 2024, non solo per far crescere l'evento ma anche per migliorare l'esperienza di tutti i partecipanti".

"Siamo molto orgogliosi della crescita della 12 Ore di Bathurst. Negli ultimi due anni abbiamo visto folle enormi, record di campeggio battuti, incredibili dimostrazioni di auto di classe mondiale in pista che hanno fatto segnare tempi sul giro da capogiro, leggende del motorsport mondiale che tornano ogni anno, incredibili iniziative ed esposizioni di auto, e molto altro ancora".

#32 Team WRT BMW M4 GT3: Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor, Charles Weerts, #46 Team WRT BMW M4 GT3: Raffaele Marciello, Maxime Martin, Valentino Rossi Foto di: BMW AG

Stéphane Ratel, capo di SRO Motorsports Group, ha aggiunto: "Il 2025 ha il potenziale per essere la 12 Ore di Bathurst più grande di sempre, grazie all'ingresso di diversi nuovi costruttori nel GT3 e al numero crescente di iscrizioni al GT World Challenge Australia".

"Si tratta di un evento da non perdere per team e piloti internazionali, molto apprezzato anche dai Costruttori, ma un ambiente nazionale di livello è di vitale importanza per il successo di qualsiasi evento dell'Intercontinental GT Challenge".

"Lo spostamento della data alla sua collocazione tradizionale evita inoltre di scontrarsi con l'Asian Le Mans Series, un aspetto importante per la nostra base locale e regionale".

"Si tratta infatti di una pietra miliare della filosofia della serie e lo spostamento della data alla sua collocazione tradizionale evita inoltre di scontrarsi con l'Asian Le Mans Series, un aspetto importante per la nostra base locale e regionale".