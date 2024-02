IGTC | Mercedes: livrea speciale per i 130 anni di motorsport

La Mercedes-AMG Motorsport si presenterà al via della 12h di Bathurst con una livrea speciale per celebrare i 130 di attività sportive con le proprie vetture.

Era infatti il 22 luglio del 1894 quando alla gara che si svolgeva sul percorso tra Parigi e Rouen la primissima auto della Stella fece il proprio debutto in una competizione motoristica; da allora l'azienda tedesca proseguì seguendo il motto 'Defining Motorsport since 1894', intraprendendo vari percorsi tra GT, prototipi e Formula 1.

Nell'appuntamento d'apertura della stagione 2024 dell'Intercontinental GT Challenge una delle nove Mercedes sarà dotata di colorazione speciale: si tratta della #130 iscritta dalla GruppeM Racing in Classe PRO per Maro Engel, Felipe Fraga e David Reynolds, che avrà una combinazione cromatica di bianco (colore delle macchine tedesche da corsa), argento (tonalità della Mercedes dal 1934) ed inserti in nero carbonio (tipico delle Mercedes di oggi tra GT e F1).

#130 GruppeM Racing, Mercedes-AMG GT3 Photo by: Mercedes AMG

Inoltre il Costruttore di Affalterbach proverà a stabilire un nuovo record sul giro lungo il mitico Mount Panorama, provando a battere l'1'58"68 attuale con una vettura basata sulla AMG GT3 e dotata di caratteristiche speciali, tra cui un'ala posteriore inclinabile come quella utilizzata nel DTM dell'era Class 1, dotata di sistema DRS, impianto frenante a dischi in carbonio anziché in acciaio.

Anche la parte anteriore è diversa e le fiancate montano minigonne, con motore aspirato da 6,2 litri senza restrittori, con una potenza di circa 650 CV che Jules Gounon proverà a sfruttare ai massimi per ottenere un nuovo primato.

"L'eredità di 130 anni di sport motoristici è estremamente vasta e preziosa; riuscire a portarla avanti con successo nel futuro è un dovere responsabile per tutti noi. Sono lieto di celebrare questo anniversario durante la 12h di Bathurst e spero di onorarlo con un giro record", ha sottolineato Christoph Sagemüller, Capo di Mercedes-AMG Motorsport.

"Inoltre, ci dirigiamo verso l'iconico Mount Panorama come Campioni in carica per la seconda volta consecutiva. Naturalmente vogliamo difendere questo titolo e aggiungere così un'altra pietra miliare ai nostri 130 anni di storia del motorsport, all'altezza del motto 'Defining Motorsport since 1894' ".

#130 GruppeM Racing, Mercedes-AMG GT3 Photo by: Mercedes AMG

La Mercedes ha poi fissato ulteriori attività per celebrare i suoi 130, tra cui il GP dell'Emilia Romagna di F1 che si svolgerà ad Imola il 17-19 maggio, la 24h del Nürburgring del 30 maggio-2 giugno e il Goodwood Festival of Speed dell'11-14 luglio.

"130 anni di motorsport di Mercedes-Benz sono un periodo unico e ricco di successi. Siamo sempre stati un marchio da corsa, abbiamo primeggiato in tutte le principali discipline, dai Gran Premi ai rally. Oggi tutto ciò è rappresentato con orgoglio dal nostro team di F1 e dai risultati ottenuti da Mercedes-AMG nelle corse clienti", ha dichiarato

Marcus Breitschwerdt, responsabile del Patrimonio Mercedes-Benz.

"Il marchio Mercedes è nato addirittura dalle competizioni: la prima in assoluto dominò la settimana di gara di Nizza nel 1901. Famosa è anche la 300 SEL 6.8 AMG da competizione, basata sul modello di punta della Classe S dell'epoca. Si aggiudicò la vittoria di classe nella 24h di Spa-Francorchamps del 1971 e AMG divenne il centro dell'attenzione pubblica".

Mercedes Paris-Rouen 1894 Photo by: Mercedes AMG

Le pietre miliari dei 130 anni di Mercedes-Benz Motorsport

1894: La corsa Parigi-Rouen è la prima competizione automobilistica al mondo. L'evento sottolinea l'idoneità del nuovo mezzo di trasporto. Nel 1895, la prima gara automobilistica cronometrata si svolge da Parigi a Bordeaux. In entrambe le occasioni, le auto con motore omologato Daimler si aggiudicano la vittoria.

1901: La Mercedes 35 PS domina l'importante gara della "Settimana di Nizza". In base alle sue caratteristiche tecniche, la supersportiva è considerata la prima automobile moderna.

1908 e 1914: La Mercedes vince i Gran Premi di Francia, gare automobilistiche nazionali di portata internazionale.

1924: Mercedes vince la Targa Florio in Sicilia con l'auto da corsa da due litri, ulteriormente sviluppata da Ferdinand Porsche, all'epoca responsabile della costruzione. Un dettaglio intelligente: la verniciatura rossa serviva a impedire ai tifosi italiani di ostacolare la vettura.

1934: La Mercedes-Benz W 25 Grand-Prix segna l'inizio della prima era delle frecce d'argento. Seguono la W 125 (1937) e la W 154 (1938 e 1939). Rudolf Caracciola viene incoronato campione europeo di Gran Premio con Mercedes-Benz negli anni 1935, 1937 e 1938.

1952: Mercedes-Benz fa il suo ritorno nel motorsport con la 300 SL da corsa (W 194). Si aggiudica la 24 Ore di Le Mans, la Carrera Panamericana, il "Preis von Bern" e il "Großer Jubiläumspreis vom Nürburgring" per auto sportive.

1954: La gara inaugurale della nuova auto di Formula 1 W 196 R si conclude con un 1-2. Juan Manuel Fangio si laurea campione del mondo di Formula 1 nel 1954 e nel 1955 con Mercedes-Benz.

1955: L'auto da corsa Mercedes-Benz 300 SLR (W 196 S) vince il campionato mondiale sportscar. La vittoria assoluta di Stirling Moss e Denis Jenkinson alla Mille Miglia, con il tempo più veloce mai ottenuto in una gara su strada, è leggendaria.

1967: Hans Werner Aufrecht ed Erhard Melcher fondano la società di ingegneria AMG. L'azienda prepara le auto di serie Mercedes-Benz per le gare o le ottimizza in modo sportivo. Da qui nasce l'attuale marchio di auto sportive e ad alte prestazioni Mercedes-AMG.

1971: La Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG da competizione vince la sua classe e si classifica seconda assoluta al suo debutto nella gara di 24 ore a Spa-Francorchamps in Belgio. In questo modo, AMG si fa subito conoscere da un vasto pubblico.

1988: con il team Sauber-Mercedes, Mercedes-Benz ritorna ufficialmente nelle competizioni automobilistiche internazionali (Gruppo C). I punti salienti sono i titoli mondiali nel 1989 (Sauber-Mercedes C 9) e nel 1990 (Sauber-Mercedes C 11) e la vittoria a Le Mans nel 1989.

1988: Mercedes-Benz partecipa anche al Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft, inizialmente con piloti privati e con la 190 E 2.3-16. Le vetture turismo DTM 190 E 2.5-16 Evolution (1989) ed Evolution II (1990) sono leggendarie. Nel 1992, Klaus Ludwig vince il titolo di campione tedesco per auto turismo con la sua "Evo II".

1994: Mercedes-Benz torna a partecipare alla Formula 1 con il team Sauber-Mercedes. Dal 1995, il partner è la McLaren. Mika Häkkinen si laurea campione del mondo nel 1998 e nel 1999, Lewis Hamilton nel 2008. La McLaren-Mercedes vince il titolo costruttori nel 1998.

1997: Mercedes-Benz partecipa al Campionato FIA GT con la CLK-GTR. Bernd Schneider vince il titolo della stagione 1997. Nel 1998 segue la CLK-LM, con la quale Klaus Ludwig e Ricardo Zonta vincono il titolo. In entrambi gli anni, AMG-Mercedes si aggiudica il titolo per squadre.

2010: Mercedes-Benz acquisisce il team Brawn GP, campione del mondo in carica, e gareggia con un proprio team ufficiale in Formula 1 per la prima volta dal 1955. I piloti dell'attuale Mercedes-AMG Petronas F1 Team sono Lewis Hamilton e George Russell, il team principal è Toto Wolff. I risultati finora ottenuti: 7 campionati del mondo piloti e 8 campionati del mondo costruttori.

2010: Mercedes-Benz offre ai clienti auto da corsa sportive basate sulle vetture Mercedes-AMG ad alte prestazioni. Dopo l'inizio di successo con la SLS AMG GT3, le auto attualmente in gara sono la Mercedes-AMG GT3 (2016, modello Evo dal 2021), la Mercedes-AMG GT4 (2017) e la Mercedes-AMG GT2 (2022). I titoli DTM, FIA GT World Cup, GT World Challenge, Intercontinental GT Challenge, IMSA e nelle gare classiche di 24 Ore sono tra i successi del programma Customer Racing.

2019: Mercedes-Benz partecipa al campionato FIA Formula E, una serie per auto da corsa elettriche a batteria, sotto l'insegna del team Mercedes-EQ Formula E. Dopo due titoli nelle stagioni 2020/21 e 2021/22, l'avventura termina nel 2022.