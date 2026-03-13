IGTC | Max carico per il Ring: "Non sono solo da F1 e non aspetterò i 40 anni per divertirmi"

La settimana si è aperta con l'ufficializzazione della partecipazione di Max Verstappen alla 24h del Nürburgring, prossimo evento dell'Intercontinental GT Challenge 2026 che avrà luogo il 14-17 maggio.

La presenza del 4 volte Campione del Mondo di F1 era data ormai per scontata, anche perché dopo aver preso la licenza lo scorso anno, i calendari ne agevolavano l'iscrizione non essendoci alcun Gran Premio in quel fine settimana.

Dopo aver raggiunto un accordo con Mercedes AMG Motorsport per salire a bordo della AMG GT3 EVO #3 in livrea Red Bull, gestita dalla propria squadra in collaborazione con 2 Seas Motorsport, l'olandese ha avuto anche dalla Casa della Stella tre compagni di altissima caratura, quali Lucas Auer, Daniel Juncadella e Jules Gounon.

Di conseguenza, nel weekend attuale del GP di Cina, l'occasione è stata propizia per sentire direttamente dall'alfiere di Red Bull Racing le sue impressioni riguardo una sfida alla quale già da tempo faceva l'occhiolino, ma che ora sta finalmente diventando realtà.

Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO

"Al di là delle regole che attualmente circondano la F1, che non mi piacciono, ma che non ho nemmeno scelto io, avevo già in programma di prendere parte alla gara", ha risposto Verstappen prima di scendere in pista a Shanghai.

"Fosse per me, le monoposto attuali dovrebbero essere diverse e, diciamo, è anche per questo che ogni tanto corro con le GT3, perché mi diverto di più, dato che sono gare un po' più genuine e con meno politica, in un paddock che è molto più 'vecchio stile' e mette in risalto la purezza delle corse. Diciamo più adatto a come sono fatto io, ecco".

"Naturalmente, c'è sempre il discorso del BoP e bisogna conviverci, ma in generale sono corse più pure e naturali. Anche se le vetture vanno un po' più piano, non importa; è proprio un modo di correre differente e ora che avrò l'occasione di prendere parte ad una gara come questa, me la godrò a pieno, specialmente in una stagione dove non mi sto divertendo molto".

"Ad ogni modo, era già in programma indipendentemente da cosa avrei fatto quest'anno, ma voglio comunque ringraziare la squadra che mi ha dato possibilità di scegliere cosa fare con grande libertà".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Lars Baron / Getty Images

Come detto, il 28enne avrà tre colleghi d'avventura molto esperti dell'Inferno Verde e delle corse endurance, nonché dotati di una grande conoscenza del mezzo in questione scelto per la 24h di quest'anno, cosa che lo mettono non solo tra i favoriti per il successo assoluto tra i protagonisti della Classe SP9 PRO, ma anche in una situazione di maggior tranquillità.

"Jules e Dani correranno per la mia squadra nel GT World Challenge Europe, mentre Lucas sarà con noi alla 24h. Penso che, in assoluto, sia una formazione molto forte, poi sappiamo che molto dipenderà anche dal BoP che avremo rispetto ai nostri rivali".

"Ma come piloti, sono molto forti, con una grande esperienza nel mondo dell'endurance e conoscono benissimo la Mercedes. Per me è ottimo poter correre con questi ragazzi che competono in questo contesto da tempo, e che sicuramente potranno aiutarmi, per questo non vedo l'ora di iniziare".

Verstappen Racing Mercedes AMG GT3 Foto di: Mercedes-Benz

In attesa di arrivare a metà maggio, la prossima settimana Verstappen sarà con i suoi compagni in azione nella seconda gara della NLS in modo da preparare bene ogni aspetto, su un tracciato che lo motiva enormemente. Ma la cosa importante era tuffarsi in questa nuova avventura subito, senza attendere troppo.

"E' una delle gare più belle del mondo su una delle migliori piste e con una GT, che è la miglior vettura da guidare lì. In alcuni punti si potrebbe anche andare più forte, ma poi diventerebbe rischioso. Ad ogni modo, l'ho guardata per anni e ho parlato con diversi amici che hanno corso lì, e tutti me l'hanno descritta come una delle cose migliori da fare".

"Mi piace correre con altre auto e, di fatto, questa è la prima volta che potrò farlo seriamente, dunque sono altresì molto curioso di vedere come andrà e come ci piazzeremo in questa folta e competitiva griglia. Per il resto, era una di quelle grandi gare endurance che volevo fare fin da quando ero piccolo, guardando mio papà in azione".

"Non credo che si debba essere solamente piloti di F1. Al momento non voglio lasciarla; non mi piacciono molto queste auto, ma è bello lavorare con le persone della squadra e del reparto motori".

"Ma posso anche fare altre cose, soprattutto perché lo faccio già da un po' e ho raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero prefissato, quindi ora voglio esplorare anche altri ambiti. E non voglio farlo quando avrò 40 anni, quindi penso che questa sia l'età perfetta per farlo".

"Quindi, correrò al Nordschleife e spero che nei prossimi anni possa andare anche a Spa-Francorchamps e a Le Mans; voglio cercare altre cose per divertirmi, una sorta di 'distrazioni' positive".