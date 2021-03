IGTC: Lamborghini ci riprova con Orange1 FFF Racing

L'Orange1 FFF Racing Team sarà nuovamente al via dell'Intercontinental GT Challenge nel 2021 portando avanti la collaborazione con Lamborghini Squadra Corse.

Dopo l'annuncio dell'impegno in NLS, la squadra euro-asiatica torna nella serie di SRO Motorsport che l'aveva vista fermarsi l'anno passato dopo Bathurst a causa della pandemia di Covid-19, con ulteriore apparizione giusto alla 24h di Spa.

Dalla Casa di Sant'Agata Bolognese arriva il trio ufficiale formato da Andrea Caldarelli, Marco Mapelli e Mirko Bortolotti, in attesa di capire se ci sarà un quarto elemento con loro sulla Huracan GT3 #63 per la 24h di Spa-Francorchamps della prossima estate.

"Dopo i complicati mesi invernali, sono felice di poter dare delle buone notizie - ha detto Fu Songyang, proprietario del team - È un onore e un privilegio per noi tornare a correre per Lamborghini Squadra Corse nell'Intercontinental GT Challenge dopo l'interruzione del 2020. La collaborazione con Orange1 e Armando Donazzan è davvero importante per noi, soprattutto perché conferma la fiducia in un grande marchio internazionale di alto valore, mentre questa serie rappresenta il modo migliore per noi di metterci nuovamente alla prova. Credo che abbiamo la migliore formazione di piloti possibile in termini di velocità, affidabilità e risultati, una condizione che ci pone senza dubbio tra i primi contendenti per il titolo".

Armando Donazzan, Presidente di Orange1 Holding, ha aggiunto: "Il 2021 segna in qualche modo l'inizio di una nuova era nel mondo del motorsport. I momenti difficili che abbiamo attraversato nell'ultimo anno ci hanno reso più forti e uniti, un valore che ha caratterizzato non solo la nostra azienda ma anche il nostro reparto corse. Questo è il secondo programma che annunciamo in poche settimane, ma ce ne saranno altri. Abbiamo molte altre sorprese e sono sicuro che otterremo grandi cose. Continuiamo a crescere insieme a FFF Racing e Lamborghini Squadra Corse, grazie anche a una line-up di piloti che credo sia quasi imbattibile".

Soddisfatto anche Giorgio Sanna, Responsabile Motorsport di Lamborghini: "La partecipazione all'Intercontinental GT Challenge rappresenta una nuova sfida e motivazione per tutta Lamborghini Squadra Corse. Uno stimolo a migliorare continuamente e a raggiungere nuovi obiettivi. Per questo motivo contiamo su Orange 1 FFF Racing Team, squadra di altissimo livello, e sui nostri tre piloti ufficiali italiani noti per il loro talento e successi. Questi ragazzi sono stati importanti nella storia recente delle vittorie di Lamborghini Squadra Corse nelle gare GT e hanno il potenziale per scriverne un altro capitolo".

#63 Orange1 FFF Racing Team: Andrea Caldarelli, Marco Mapelli, Mirko Bortolotti, Lamborghini Huracan GT3 1 / 3 Foto di: FFF Racing Team #63 Orange1 FFF Racing Team: Andrea Caldarelli, Marco Mapelli, Mirko Bortolotti, Lamborghini Huracan GT3 2 / 3 Foto di: FFF Racing Team #63 Orange1 FFF Racing Team: Andrea Caldarelli, Marco Mapelli, Mirko Bortolotti, Lamborghini Huracan GT3 3 / 3 Foto di: FFF Racing Team