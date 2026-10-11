IGTC | La Porsche-GMG di Pera vince la 8h di Indianapolis, Maxime Martin Campione 2026

La vittoria di Kyle Washington, Riccardo Pera e Ayhancan Güven alla 8 Ore di Indianapolis ha regalato alla Porsche il quarto titolo Costruttori dell’Intercontinental GT Challenge, mentre Maxime Martin è diventato l’undicesimo Campione piloti diverso in altrettanti anni.

Il belga si era presentato alla gara conclusiva della stagione con l’obiettivo di battere il suo compagno di squadra alla Mercedes-AMG, Luca Stolz, pur di non concludere oltre il quinto posto tra i partecipanti all’IGTC per recuperare nei confronti del leader Maro Engel, i cui impegni nel DTM gli hanno impedito di correre al Brickyard.

Stolz è stato escluso dalla lotta per il titolo dopo soli 10 minuti, quando il suo copilota Lin Hodenius si è scontrato con la Porsche-Kellymoss, finita in testacoda proprio davanti a lui in curva 1, causando il ritiro della vettura del team Lone Star Racing. Martin non ha dovuto affrontare simili contrattempi e ha concluso al quinto posto assoluto, ma soprattutto al quarto tra i partecipanti all’IGTC, aggiudicandosi così il titolo con quattro punti di vantaggio su Engel.

Il belga era al volante della Mercedes-JMF Motorsports, che si era trovata in testa alla gara nella seconda e terza ora grazie a Michai Stephens e Mikael Grenier, ma è scesa poi seconda durante un giro di uscita concitato che ha portato la Ferrari-AF Corse a diventare la leader effettiva, nonostante la Porsche-RS1 fosse a volte davanti a tutti essendo fuori sequenza coi pit-stop.

Ma un’altra 911 ha messo in pratica la mossa strategica vincente quando la gara era ancora a meno della metà. La decisione di GMG di effettuare il pit stop 20' prima che la durata dello stint della #32 fosse superata ha offerto l’opportunità di trovarsi in posizione privilegiata alla bandiera a scacchi. E con la gara che è proseguita senza interruzioni, per il trio Pera/Washington/Güven le cose sono filate più che lisce.

Washington, pilota AM del team, era fuori dalla Top10 quando ha ceduto il posto a Pera, ma avendo anche già coperto il suo tempo minimo di guida nelle prime fasi della gara, lasciando campo libero ai suoi colleghi PRO per portare a termine la gara.

Güven e il toscano, che hanno segnato i giri più veloci, sono stati entrambi eccezionali da quel momento in poi, conquistando una vittoria con un margine record di 56" sugli inseguitori. In questo modo, l’equipaggio della GMG è diventato anche la prima combinazione PRO/AM a vincere la 8h nei suoi sette anni di storia.

Raramente si sono trovati a battagliare con gli avversari; a metà garala la Ferrari-AF Corse guidata da Matias Perez Companc/Nicklas Nielsen/Frederik Schandorff pareva una delle candidate, avendo strappato il comando alla Mercedes-JMF.

Tuttavia, la 296 ha subito pian piano la rimonta da parte della BMW-Turner Motorsport, partita in pole position, che è finalmente riuscita a passare davanti all'auto di Maranello al calar della sera. La manovra di Robby Foley su Schandorff ha infine assicurato il titolo nel GTWC America PRO a lui stesso e a Justin Rothberg.

Entrambe le vetture sono state superate nel finale nella rincorsa al secondo posto assoluto: ad avere la meglio è stata la McLaren-Archangel di Todd Coleman/Thomas Fleming/Aaron Telitz, che ha compiuto una bella risalita partendo dall’ottava posizione in griglia.

Non essendo però iscritta all'IGTC, Martin ha così potuto essere classificato quarto nella graduatoria, pur avendo terminato la corsa quinto generale assieme a Grenier/Stephens e dopo aver rischiato a lungo di perdere la corona.

Anche Laurin Heinrich era arrivato a Indy con una remota possibilità di conquistare il titolo piloti, ma alla fine ha chiuso al sesto posto sulla Porsche-Wright Motorsport che ha condiviso con Dave Musial e Ryan Yardley.

La strategia alternativa del team RS1 ha contribuito a far sì che Danny Dyszelski/Daan Arrow/Jan Heylen finissero settimi, davanti ai due primi classificati della Independent Cup. Kerong Li di High Class Racing si era già aggiudicato il titolo a Suzuka, ma Ralf Bohn sulla Porsche-Herberth gli ha negato la gioia di vincere la gara americana, superando la Porsche negli ultimi 30' quando la 911 è rimasta ai box per più tempo rispetto agli altri.

IGTC - 8h di Indianapolis: Classifica Finale