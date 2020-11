IGTC: la Honda chiama Baguette per la 9h di Kyalami

Il Team Honda Racing avrà Bertrand Baguette nella sua formazione per la 9h di Kyalami, ultimo round stagionale dell'Intercontinental GT Challenge che si terrà il 12 dicembre.

In Sudafrica il pilota 34enne belga salirà a bordo della NSX GT3 Evo costruita dalla JAS Motorsport assieme a Renger Van Der Zande e Mario Farnbacher.

Questo perché Dane Cameron, in azione coi colleghi nelle gare di Bathurst, Indianapolis e Spa-Francorchamps, sarà impegnato nei test con la Acura DPi per il 2021 che lo vedrà correre come sempre in IMSA.

"Sono felicissimo di tornare a guidare la NSX GT3 a Kyalami con Mario e Renger, non vedo l'ora di cominciare", ha detto Baguette, reduce dal terzo posto finale nel Super GT giapponese proprio al volante di una Honda.