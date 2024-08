IGTC | La 1000 km di Suzuka si terrà a metà settembre 2025

Il calendario 2025 dell'Intercontinental GT Challenge è finalmente completo, con anche la data ufficiale di svolgimento della 1000km di Suzuka.

La gara che ha luogo in Giappone è stata fissata il fine settimana dell'11-14 settembre come quarto round della serie di SRO Motorsports Group, che in fase di presentazione degli eventi del prossimo anno era ancora in attesa di capire quando piazzare l'evento.

Completato il calendario del Super GT (che andrà a Suzuka in agosto), ecco che si è di fatto resa disponibile la casella di metà settembre per poter correre sul tracciato del Sol Levante, dove è dal 2020 che non si andava più causa pandemia da Coronavirus e difficoltà nel gestire spostamenti e viaggi dei concorrenti.

Allora si arrivava da un biennio (2018-2019) in cui il format era stato modificato portandola a diventare una 10h, inserita all'interno dell'evento locale Summer Endurance Race.

L'IGTC torna quindi a toccare anche l'Asia come conteninente di competizione in quella che sarà la sua 10a stagione, cominciando dalla 12h di Bathurst a febbraio e proseguendo con la doppia 24h di Nurburgring e Spa-Francorchamps in giugno.

Suzuka precede invece il gran finale di Indianapolis, la cui 8h porterà a termine l'annata il primo weekend di ottobre.

#999 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3: Maximilian Buhk, Raffaele Marciello, Maro Engel Foto di: Alexander Trienitz

"Il ritorno della 1000 km di Suzuka è una notizia fantastica per l'IGTC e per le corse GT in generale. È vero che un evento in Asia è essenziale per la salute a lungo termine dell'Intercontinental. Tuttavia, solo la Summer Endurance Race giapponese ha la combinazione di eredità, significato e circuito per soddisfare la richiesta", ha dichiarato Stéphane Ratel, fondatore e AD di SRO Motorsports Group.

"Ora, dopo sei anni di assenza e in qualità di ex concorrente della 1000 km, sono davvero lieto di confermare che questa gara non solo tornerà in vita, ma sarà anche nuovamente caratterizzata dalla sua iconica distanza di 1000 km".

“Vorrei ringraziare i proprietari di Suzuka, Honda Mobilityland, per aver creduto in SRO e aver reso giustizia alla storia della 1000km e al suo nome".

INTERCONTINENTAL GT CHALLENGE - CALENDARIO 2025

31 gennaio-2 febbraio: 12h di Bathurst

20-22 giugno: 24h del Nurburgring

26-29 giugno: 24h di Spa

11-14 settembre: 1000km di Suzuka

2-4 ottobre: 8h di Indianapolis