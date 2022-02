IGTC | Kyalami, 6a Ora: una Ferrari KO, Audi è già Campione

Carica lettore audio

L'Audi è matematicamente Campione Costruttori dell'Intercontinental GT Challenge 2021 anche se mancano ancora 180' al termine della 9h di Kyalami e il buio cominci a calare.

La Casa dei Quattro Anelli ha il titolo in tasca ormai dalla 4a ora della gara sudafricana, che ha visto l'amarissimo ritiro della Ferrari #71 di AF Corse-Francorchamps Motors a causa di un probabile guasto al cambio.

Alla ripartenza dalla Safety Car, che era entrata in pista sul finire della terza ora, la Mercedes #89 del team AKKA ASP aveva tenuto il comando non fermandosi per il pit-stop, ma incalzata dalle 488 #51 (Pier Guidi/Ledogar/Molina) e #71 (Nielsen/Rovera/Fuoco), che si erano sbarazzate con grinta del combattente Mattia Drudi, in quel momento sull'Audi #32.

#71 AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari 488 GT3: Nicklas Nielsen, Alessio Rovera, Antonio Fuoco Photo by: Ferrari

Pier Guidi ha cercato di tenere il contatto con la AMG, Nielsen ci ha messo un po' di più a superare l'ostico Drudi, ma una volta riuscitoci il danese è durato poco; alla curva 3-4 'Juksei Sweep' la sua vettura ha iniziato a rallentare, fermandosi a bordo pista.

Nonostante i tentativi di reset, non c'è stato verso di riprendere la corsa e la Ferrari (che fino a quel momento era risultata anche la più competitiva delle due) è stata caricata sul carro attrezzi e riportata ai box.

In quel frangente alla AKKA ASP hanno giocato la stessa carta utilizzata in precedenza da AF Corse, ossia cambiare strategia effettuando la sosta (non fatta prima) e azzerando lo stint del pilota con un passaggio in pit-lane.

In questo momento il trio della #89 formato da Gounon/Marciello/Boguslavskiy risulta in quarta posizione, ma questo per via delle strategie differenti.

Con il K.O. della Ferrari #71 il campionato costruttori, come detto, è chiuso, ma quello piloti assolutamente no; Alessandro Pier Guidi e Come Ledogar (coadiuvati da Miguel Molina) si trovano al comando per 30" davanti alle Audi di Saintéloc (#25 Niederhauser/Winkelhock/Van Der Linde) e Team WRT (#32 Weerts/Drudi/Haase), con l'obiettivo di rimanerci se vogliono aggiudicarsi il trofeo.

Al quinto posto con 2 tornate di ritardo dai leader troviamo l'Audi #26 di Saintéloc (Legeret/Baert/Gachet), al comando della Classe Silver Cup, seguita dalla Mercedes #75 della SunEnergy1 Racing (Grenier/Konrad/Habul), la quale ha un paio di giri sull'Audi #33 della High Class Racing (Patterson/Vermeulen/Markussen), rispettivamente prima e seconda in Pro-Am.

Rientrata in azione dopo alcuni problemi, la Lamborghini #86 della Stradale Motorsport (Arangies/Neveling/Van Rooyen) si è issata all'ottavo piazzamento assoluto prendendo il comando della Classe National GT3 davanti alla #23 degli idoli locali Letlaka/Sipuka/Kekana (Stradale Into Africa).

Ha ripreso a correre dopo i guai precedenti pure l'Audi GT4 #80 della MJR Motorsport, attualmente a chiudere la Top10.

Come già detto nel precedente aggiornamento, si sono ritirate la Lamborghini #55 della Scuderia Scribante e l'Audi #17 della MJR Motorsport.

