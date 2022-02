IGTC | K-Pax e Lamborghini all'assalto della 24h di Spa

Carica lettore audio

La K-Pax Racing ha rinnovato l'accordo con Lamborghini Squadra Corse per affrontare la stagione 2022 con il supporto della Casa del Toro di Sant'Agata Bolognese, che le darà alcuni dei propri piloti ufficiali.

Il team schiererà le sue Huracán GT3 Evo nell'Intercontinental GT Challenge con il chiaro obiettivo di dare l'assalto al successo alla 24h di Spa.

I piloti designati per questa sfida saranno Andrea Caldarelli, Jordan Pepper e Marco Mapelli, coi primi due che verranno anche impiegati nel GT World Challenge America per difendere il titolo, mentre i loro compagni di squadra in questa avventura rispondono ai nomi di Giacomo Altoè e Misha Goikhberg per l'equipaggio Pro-Am.

"Sono davvero felice e anche molto eccitato, perché col team e Jordan abbiamo iniziato un lavoro di crescita l'anno scorso; possiamo continuare a gareggiare insieme e migliorare ogni weekend di gara. Abbiamo tutti una stagione in più di esperienza, quindi il lavoro di preparazione sarà molto più facile, ma siamo tutti vogliosi di continuare con la stessa passione", ha detto Caldarelli.

"L'IGTC è sicuramente uno dei campionati più competitivi per la categoria GT3, quindi ovviamente è una grande sfida per noi, ma abbiamo già fatto bene alla 8h di Indianapolis lo scorso anno, quindi, non vedo l'ora di partecipare di nuovo e dare tutto per vincere".

"Sarà bello anche tornare negli Stati Uniti, mi sono divertito molto l'anno scorso ad imparare le nuove piste e quest'anno saremo più concentrati sulle prestazioni e lavorare su nuove cose da provare. Ogni anno si riparte da zero con l'arrivo di nuove squadre, nuovi piloti e nuovi regolamenti, quindi considero sempre ogni stagione come una novità. Sarà dura replicare un anno così buono come il 2021, ma non vedo l'ora di partire".

#6 K-PAX Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo: Corey Lewis, Giovanni Venturini, Marco Mapelli Photo by: SRO

Mapelli ha aggiunto: "Non vedo l'ora di correre l'IGTC, è un campionato molto impegnativo, ma credo che K-PAX con la sua esperienza e conoscenza possa affrontarlo nel modo giusto. Conosco Andrea molto bene, dato che abbiamo condiviso molti successi e bei momenti insieme in passato".

"Mi è sempre piaciuto correre con lui, mentre Jordan è un pilota molto veloce e affidabile, quindi non vedo l'ora di iniziare. La preparazione è sicuramente la chiave per ogni gara, così come la strategia, soprattutto in questo campionato Endurance".

Soddisfatto anche Altoè: "Non ho mai lavorato con la squadra prima, ma conosco alcuni dei membri del team. Da fuori, sembra un ambiente davvero professionale e di alto livello, che mi piace molto. Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione con Misha. Sarà la mia seconda negli Stati Uniti, mi piacciono molto le piste americane, senza spazi per errori".

"Non ho mai lavorato con Misha prima, so che correva con la Lamborghini quindi è già un buon punto di partenza. Sono sicuro che lavoreremo insieme e faremo del nostro meglio per raggiungere i nostri obiettivi".