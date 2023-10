IGTC | Indianapolis, Prove Libere: nel diluvio ecco le BMW-WRT

Le BMW del Team WRT hanno fatto registrare i tempi migliori nelle Prove Libere della 8h di Indianapolis, anche se solo nove delle 22 auto hanno completato almeno un giro in una serata di pioggia.

Maxime Martin con la M4 GT3 #31 ha realizzato il crono di riferimento in 1'33"864 concludendo con 0"207 di margine sulla #30 di Dries Vanthoor.

La pioggia battente del pomeriggio aveva costretto a cancellare i Bronze Test, poi è cessata quando è iniziata la sessione di 90', ma le condizioni sono rimaste insidiose per tutto il tempo e sono peggiorate quando è tornata una fitta pioggerellina.

Per questo motivo, la maggior parte delle squadre ha trascorso la serata a effettuare controlli dei sistemi piuttosto che a correre. Le condizioni dovrebbero migliorare significativamente per venerdì, in tempo per Pre-Qualifiche, Qualifiche e Pole Shootout, mentre la gara di sabato dovrebbe essere asciutta.

#53 MDK Motorsports Porsche GT3 R 992: Seth Lucas, Trenton Estep, Matteo Cairoli Photo by: SRO

L'unica Honda iscritta dalla Racers Edge Motorsport con il #93 si è piazzata al terzo posto assoluto nelle mani di Mario Farnbacher, a mezzo secondo dal tempo di Weerts, mentre Jake Walker (#38 ST Racing) ha portato la terza BMW nei primi quattro posti.

Seguono le Porsche di Rearden Racing (#85), Huber Motorsport (#20) e MDK Motorsports (#53), con dietro la Aston Martin #007 di Racer's Group.

La Ferrari 488 #535 di Sky Tempesta Racing è nona ed ultima ad avere un tempo cronometrato, mentre la Porsche #28 di RS1 ha completato solo quattro tornate. Ferme tutte le altre vetture.

Venerdì alle 18;25 italiane sono previste le Pre-Qualifiche, seguite alle 21;35 dalle Qualifiche e alle 00;45 dai Pole Shootout.

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta su Motorsport.com.

IGTC - 8h di Indianapolis: Prove Libere