IGTC | Indianapolis, Pre-Qualifiche: Porsche-RS1 sugli scudi

Di: Redazione Motorsport.com Grazie ad un primo crono ottimo, Klaus Bachler è rimasto imbattuto nei 90 minuti di Pre-Qualifiche dell'Intercontinental GT Challenge ad Indianapolis, coi team e i piloti che hanno sfruttato al massimo il cielo azzurro e la pista asciutta. La pioggia battente aveva reso le sessioni del giovedì sostanzialmente inutili, viste le previsioni di bel tempo per il resto del weekend. L'unico parametro di riferimento è stato quindi quello delle sessioni di prova di mercoledì, in cui la Porsche di Huber Motorsport aveva fatto registrare il miglior crono. Questa volta è stata un'altra 911 GT3 R, preparata dal team RS1, a svettare nella classifica dei tempi grazie a Bachler, il cui giro in 1'23"253 dopo 17 minuti ha abbassato di mezzo secondo il riferimento di questa settimana. Le quattro vetture a seguire sono staccate di 0"162 secondi, mentre l'intero gruppo di 22 auto è racchiuso in un solo secondo. La Ferrari di Triarsi Comeptition è stata la più vicina a battere il tempo di Bachler, fermandosi a 0"044, e con un margine simile ha preceduto la Porsche di Matteo Cairoli (Huber), che ha concluso come più veloce tra le 13 vetture dell'IGTC col terzo posto assoluto. Le BMW del Team WRT, protagoniste della sessione di prove sul bagnato di ieri sera, si sono piazzate entrambe nella Top5: la M4 #31 di Maxime Martin ha preceduto di 0"035 quella del compagno di squadra Philipp Eng. Una sessione tranquilla, invece, per le due vetture IGTC ufficiali di Mercedes-AMG iscritte da Craft-Bamboo e GruppeM, che hanno chiuso al 12° e 13° posto. Alle ore 21;35 italiane si svolgeranno le Qualifiche, seguite alle 00;45 dagli Shootout per la Pole Position: entrambe le sessioni saranno visibili su Motorsport.com. IGTC - 8h di Indianapolis: Pre-Qualifiche