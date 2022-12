IGTC | Gulf 12h: Mercedes in Pole Position, Ferrari da Top5

Carica lettore audio

Il Mercedes-AMG Team Gruppe M Racing ha conquistato la Pole Position con doppietta per la 12h del Golfo, ultimo atto della stagione 2022 dell'Intercontinental GT Challenge che si disputerà domani ad Abu Dhabi.

A Yas Marina, in una serata ventosa dove c'è stata anche qualche goccia di pioggia a rischiare di rimescolare ulteriormente le carte, Maro Engel/Maximilian Götz/Lucas Auer hanno ottenuto il miglior tempo medio nelle tre manche di Qualifica con il crono di 1'51"474 che li piazza al vertice della classifica assoluta e tra i PRO.

Un risultato di importanza ancor maggiore se pensiamo che i meccanici della Gruppe M hanno dovuto lavorare per tutta la notte scorsa dopo che Auer era andato a sbattere nelle prove del venerdì distruggendo la AMG GT3 #98.

In casa Mercedes-GruppeM si fa festa anche per il secondo posto centrato dalla #89 di Marciello/Juncadella/Gounon, staccati per appena 23 millesimi dai compagni di squadra, mentre il terzo posto va all'Audi R8 LMS #66 del Team Tresor con il trio Drudi/Marschall/Van Der Linde.

Top5 per le due Ferrari della AF Corse-Francorchamps Motors: la più rapida delle 488 è la #71 di Fuoco/Calado/Pier Guidi, da tenere d'occhio visto che il calabrese è ancora in lizza per il titolo piloti, seguita dalla #50 di Rigon/Rovera/Nielsen.

Il sesto posto è invece della Mercedes #77 di Stolz/Al Zubair/Schiller (Al Manar Racing by GetSpeed), che si tiene dietro le Audi della Saintéloc affidate a Legeret/Gachet/Magnus (#26) - i migliori della Classe Silver - e Haase/Niederhauser/Bastard (#25).

#50 AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari 488 GT3: Davide Rigon, Alessio Rovera, Nicklas Nielsen Photo by: SRO

In classifica generale la Top10 viene completata dalle McLaren 720S di Inception Racing (#7 Barnicoat/Millroy/Iribe) - primi PRO-AM - e Garage59 (#88 Kirchhöfer/Goethe/West), mentre la 'gemella' di quest'ultima nelle mani di Cheever/Froggatt/Hui/Tse (#93) è 11a dopo aver causato anche una bandiera rossa nella manche di Tse, andato in testacoda e poi fermatosi per alcuni istanti in mezzo al tracciato.

Per quanto riguarda gli iscritti all'IGTC, la Mercedes #75 di SunEnergy1 by SPS (Ellis/Habul/Konrad) ottiene la Pole Position in Classe PRO-AM mettendosi alle spalle le Porsche #69 e #44 della Herberth Motorsport rispettivamente guidate da R.Renauer/Kolb/Bohn e Bachler/A.Renauer/Allemann.

Partirà invece 15a la Ferrari #43 di AF Corse-MDK Motorsports che vede al volante Kevin ed Jan Magnussen assieme a Mark Kvamme, mentre tra gli AM dell'IGTC svetta la 488 #52 di Sernagiotto/Cozzi/Hanna, con la Classe che nella generale vede al primo posto la Mercedes #8 di RAM Racing (Grenier/Loggie/Tillbrook), 19a.

La partenza della 12h del Golfo è prevista domenica alle ore 7;00 italiane e sarà visibile in diretta streaming su Motorsport.com.

IGTC - GULF 12h: Qualifiche