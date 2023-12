IGTC | Gulf 12h, Libere 2: Porsche davanti con Fontana

E' Alex Fontana il più veloce delle Prove Libere 2 della Gulf 12h, ultimo evento stagionale dell'Intercontinental GT Challenge 2023.

Sul circuito di Yas Marina gli ultimi 60' di attività per preparare le Qualifiche della serata sono stati interrotti per 13' a causa dell'uscita di scena alla curva 5 di Alex Fox con la Ferrari #51 di AF Corse, causando un Full Course Yellow.

Fontana ha portato subito davanti a tutti la Porsche #12 di Centri Porsche Ticino/Car Collection Motorsport con il tempo di 1'51"822, risultando il migliore dell'IGTC e anche dei PRO/AM, che hanno praticamente monopolizzato la scena.

Al secondo posto, infatti, grazie ad un ultimo giro di spinta, David Fumanelli ha regalato la seconda piazza alla Ferrari 296 #11 di Kessel Racing, andando a precedere la Porsche #4 di Grove Racing, che è seconda IGTC, e la Ferrari #25 di AF Corse, che assieme alla McLaren #88 di Garage59 va a completare la Top5 racchiusa in poco meno di mezzo secondo.

Photo by: SRO #46 Team WRT BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Dries Vanthoor, Nick Yelloly

Il sesto posto generale è anche la leadership della Classe AM per la Ferrari #61 di AF Corse, mentre i PRO dell'IGTC si sono per lo più concentrati sui long run e infatti hanno distacchi più ampi rispetto alla vetta.

Jules Gounon ha infatti messo settima la Mercedes #14 della 2Seas Motorsport, nona è la #99 della GruppeM che batte la BMW #32 del Team WRT, con l'altra Mercedes-Gruppe M #77 e la BMW #46 di Valentino Rossi che ottengono rispettivamente il 12° e il 20° posto generale.

Da segnalare la ottava piazza assoluta della Porsche #33 di Herberth Motorsport, fra gli AM il secondo posto va alla sua gemella #7 che si tiene alle spalle la Mercedes #3 di 2 Seas Motorsport.

Le Qualifiche scatteranno alle ore 15;00 con diretta streaming su Motorsport.com: come sempre saranno divise in quattro sessioni, al termine delle quali verrà stilata la classifica finale in base alla media dei crono di ogni equipaggio.

GULF 12h: Prove Libere 2