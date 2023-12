IGTC | Gulf 12h, Libere 1: subito davanti la Ferrari di Kessel

La Ferrari di Kessel Racing conclude al comando le Prove Libere 1 della Gulf 12h, quest'anno ultimo evento stagionale dell'Intercontinental GT Challenge 2023.

Questa mattina i piloti sono tornati in azione sul circuito di Yas Marina, dove nella giornata di giovedì hanno avuto a disposizione delle prove facoltative per cominciare a preparare la gara di domenica.

Oggi si comincia a fare sul serio e ad un quarto d'ora dal termine dei 60' previsti è stato Scott Andrews a portare in cima alla classifica la 296 GT3 #11 del team svizzero con il crono di 1'54"905, risultando il migliore anche dei PRO/AM.

Alle sue spalle, con un paio di decimi di ritardo, troviamo la Porsche #7 della Herberth Motorsport, leader della Classe AM e prima anche fra gli iscritti IGTC, mentre terza abbiamo la McLaren #88 di Garage59, seconda PRO/AM, seguita dall'altra Porsche di Herberth Motorsport come rivale di categoria e in piazza d'onore per quanto riguarda l'IGTC.

In Top5 abbiamo anche la Ferrari 296 #25 di AF Corse, con dietro la Porsche #21 di Car Collection Motorsport, seconda AM, mentre tutti i PRO si sono concentrati su un tipo di lavoro diverso, terminando più distanti.

Photo by: SRO #7 Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II): Daniel Allemann, Ralf Bohn, Alfred Renauer

Tra questi, tutti iscritti IGTC, la Mercedes #77 della GruppeM è settima a mezzo secondo dalla vetta, con dietro le AMG di 2Seas Motorsport #14 e GruppeM #99. Undicesima c'è invece la BMW #46 del Team WRT che vede impegnato Valentino Rossi con Dries Vanthoor e Nick Yelloly. Più staccata la BMW #32 di WRT, che chiude 13a alle spalle della Ferrari #51 di AF Corse, terza AM.

Nella Top10 assoluta c'è anche la Porsche #4 di Grove Racing, che da iscritta all'IGTC ottiene pure la Top5 PRO/AM.

Alle ore 11;20 italiane sono previste le Prove Libere 2 (sempre 60'), mentre le Qualifiche scatteranno alle ore 15;00 con diretta streaming su Motorsport.com.