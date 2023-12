IGTC | Gulf 12h: ecco le Ferrari di Kessel per vincere la PRO-AM

La Kessel Racing ha mostrato la livrea delle due Ferrari con cui prenderà parte alla Gulf 12h, ultimo evento stagionale dell'Intercontinental GT Challenge che si svolgerà il prossimo fine settimana.

Sul tracciato di Yas Marina, dall'8 al 10 dicembre, la squadra svizzera porterà in pista le 296 GT3 per dare l'assalto alla Classe PRO-AM, per le quali ha già anche scelto i conduttori.

Al volante della #74 capitanata dall'ufficiale di Ferrari Competizioni GT, Davide Rigon, si alterneranno anche Michael Broniszewski e Niccolò Schirò, mentre la #11 vedrà all'opera Anton Perera, Giorgio Roda, Scott Andrews e David Fumanelli.

"Sono felice di tornare a correre con Kessel Racing dopo la bella vittoria ottenuta ad Aragon in questa stagione e mi piace molto il circuito di Yas Marina. Il mio peggior risultato su questa pista è stato un secondo posto l'anno scorso", sottolinea Rigon.

"Ho vinto la Gulf 12h quattro volte con Kessel e cinque volte in totale, quindi non vedo l'ora di incontrare i miei compagni di squadra Broniszewski e Schirò, e di lavorare con loro per puntare ad un altro buon risultato".

Photo by: JEP / Motorsport Images Davide Rigon

Fumanelli aggiunge: "Sono estremamente felice di partecipare alla Gulf 12h per il quarto anno consecutivo, perché per me è uno dei migliori eventi della stagione! È la prima volta che sarò a bordo della nuova Ferrari 296 GT3, ma sono fiducioso che il circuito di Yas Marina si adatterà alle caratteristiche della nostra vettura. Non vedo l'ora di lavorare con i miei compagni di squadra e con il meraviglioso team Kessel nel test di giovedì prossimo".

Il Team Manager di Kessel, Tiziana Borghi, chiosa: "La Gulf 12h è una tradizione per noi. Non ci siamo mai persi una sola edizione dalla sua nascita. L'elenco iscritti di quest'anno è di altissimo profilo e faremo del nostro meglio per lottare per la vittoria".