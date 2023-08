IGTC | Gulf 12h da record: 81 GT3 presentano domanda d'iscrizione

Un incredibile numero di 81 vetture ha presentato domanda di iscrizione alla 12 Ore del Golfo, che anche quest'anno sarà ultimo evento stagionale dell'Intercontinental GT Challenge.

L'accordo tra gli organizzatori dell'evento che si tiene sul tracciato di Yas Marina e SRO Motorsports Group era stato siglato con l'intenzione di riportarlo nella consueta data di dicembre dandogli un maggior risalto a livello mediatico ed internazionale.

Le pre-iscrizioni hanno visto 49 squadre compilare la documentazione per le loro GT3 da schierare in pista il fine settimana dell'8-10 dicembre e ed ora si prospetta una bella sfida per gli addetti ai lavori nel trovare posto per tutti.

La griglia di Abu Dhabi, riservata alle sole GT3 quest'anno, ha un limite di 36 auto eleggibili, il che significa dover selezionare meno della metà delle domande. L'idea è comunque di dare spazio soprattutto ai piloti gentlemen dotati di licenza Bronze tra i vari equipaggi.

#43 AF Corse - MDK Motorsports Ferrari 488 GT3: Kevin Magnussen, Jan Magnussen, Mark Kvamme Photo by: SRO

"La grande risposta alle pre-iscrizioni per l'edizione 2023 è un'ulteriore prova del fatto che la 12 Ore del Golfo si è affermata come l'evento di riferimento per piloti, team e costruttori di vetture GT3", ha dichiarato Andrea Ficarelli, responsabile di Driving Force Events.

"Siamo ovviamente consapevoli che diverse squadre che hanno manifestato il loro interesse non potranno necessariamente formalizzare la loro iscrizione, ma comunque il livello di interesse di quest'anno è davvero da record".

"Ci aspettiamo quindi di raggiungere molto presto il tutto esaurito verso un'altra griglia di partenza della 12 Ore del Golfo con tutti i posti occupati".