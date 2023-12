IGTC | Gulf 12h, 9a Ora: braccio di ferro Mercedes-BMW

Mancano ormai 180' al termine della Gulf 12h, ultimo evento stagionale dell'Intercontinental GT Challenge 2023 che ad Abu Dhabi vede la Mercedes comandare quando abbiamo completato 9 Ore di gara, immergendoci ormai nella notte.

Dopo diverso tempo di tranquillità, dove ormai le posizioni in pista andavano a delinearsi, ecco un altro colpo di scena con un brutto incidente di cui si è reso sfortunato protagonista Stefano Borghi.

Alla frenata della curva 5 l'alfiere del team Tsunami ha perso il controllo della sua Porsche #79 impattando rovinosamente contro il guardrail di sinistra, distruggendo la 911 e spargendo detriti ovunque. Uscito fortunatamente sulle sue gambe, il sammarinese si è allontanato mentre la direzione gara ha decretato un nuovo Full Course Yellow, colto immediatamente come occasione per effettuare il pit-stop dalla maggior parte dei protagonisti.

Qui i ragazzi del Team WRT sono stati reattivi, come al solito, richiamando immediatamente la BMW #46 e rimandando Valentino Rossi davanti alle Mercedes #99 di Gruppe M e #14 di 2 Seas Motorsport.

Chiamata in causa ancora la Safety Car, alla ripartenza a cavallo della nona ora altri sono rientrati in pit-lane e il 'Dottore' ha potuto comandare il gruppo con dietro le AMG invischiate nel traffico dei doppiati e attardate, avendo effettuato la sosta più avanti.

Rossi è ripartito con 7" su Luca Stolz armato della #99, e un giro nei confronti delle AMG #14 e #77 condotte da Maximilan Götz e Lucas Auer, ma quando è toccato passare il volante a Nick Yelloly sulla M4 si è verificato un problemino alla pedaliera che ha rallentato le ultime operazioni.

Questo ha consentito a Mikael Grenier di passare davanti per una decina di secondi con la Mercedes #99, ereditata da Stolz il giro precedente, con le due vetture della Stella #14 e #77 a restare terza e quarta ad un giro.

Photo by: SRO #99 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3: Maro Engel, Luca Stolz, Mikael Grenier

Venendo al resto, in Top5 resiste la Porsche #21 di Car Collection, tenendo saldamente il primato in Classe AM dato che la Mercedes #3 di 2 Seas Motorsport e la 911 #7 di Herberth Motorsport sono scese all'8° e 9° posto generale, mentre l'Audi #2 di Haas RT è 16a e ancor più attardata.

Fra i primi dieci assoluti troviamo sesta la McLaren #27 di Optimum Motorsport, a svettare in PRO/AM con un buon margine sulla Mercedes #75 di Sun Energy 1, mentre la Ferrari #25 di AF Corse ha guadagnato il terzo posto di categoria e la Top10 assoluta con un grande stint di Alessio Rovera, che ora ha ceduto il sedile a Giorgio Sernagiotto, in lizza con le 296 di Racing One #26 e Kessel Racing #11.

Intanto rimane sesta PRO/AM la McLaren #93 di Sky Tempesta e questo darebbe a Jonathan Hui il successo nella Indipendent Cup IGTC, visto che la Porsche #33 di Herberth Motorsport su cui c'è il rivale Antares Au è ottava.

GULF 12h - Live Timing