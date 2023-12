IGTC | Gulf 12h, 6a Ora: balza al comando la Mercedes, guai BMW

Siamo giunti a metà della Gulf 12h, ultimo evento stagionale dell'Intercontinental GT Challenge 2023 che si svolge ad Abu Dhabi, e la Mercedes comanda le operazioni al termine della sesta ora.

Continuano ad arrivare penalità per track limits non rispettati: +5" alle Ferrari #11, #26 e #51, alle McLaren #27 e #93, all'Audi #2 e alla Porsche #33, quest'ultima punita anche con +15" per una infrazione commessa al pit-stop.

Il primo colpo di scena importante si è verificato nel corso della quarta, quando la BMW #32 del Team WRT è dovuta rientrare ai box per risolvere un problema ad uno scarico. Un bruttissimo colpo per le speranze di titolo di Philipp Eng, dato che la M4 è rientrata poi in gara, ma dopo aver perso 7 giri nei confronti del leader ed ora viaggia nelle retrovie.

Ne ha quindi approfittato la Mercedes #14 della 2 Seas Motorsport, che durante la 5a ora è andata a prendersi il primato assoluto e della Classe PRO degli iscritti IGTC, grazie al sorpasso completato da Maxi Götz ai danni della Porsche #21 di Car Collection, scesa ora terza, ma ancora leader della categoria AM dopo aver condotto per parecchie tornate.

Un bel colpo considerando che Jules Gounon sta cercando di difendere il primato in classifica piloti di campionato con la AMG azzurra e ora ha strada libera davanti a sè.

Photo by: SRO #46 Team WRT BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Dries Vanthoor, Nick Yelloly

La risalita dei PRO vede anche la BMW #46 di WRT mettere le ruote sul podio generale, con Valentino Rossi e Nick Yelloly che ora dovranno fare gli straordinari per dare al loro compagno Dries Vanthoor l'ultima speranza di titolo, anche se al momento si trovano ad una ventina di secondi dalla vetta.

Quarta c'è sempre saldamente la McLaren #88 di Garage59, prima in Classe PRO/AM. Dopo qualche problema ad un pit-stop, la Mercedes #99 di GruppeM Racing riguadagna la sesta posizione e il podio PRO, passando la Porsche #7 di Herberth Motorsport (seconda AM) e tirandosi dietro la sua sorella #77, anche se questa ha un giro di ritardo. Notevole la mossa di Mikael Grenier, che per sdoppiarsi con la #99 ha infilato in staccata Fabian Schiller toccandosi con la #14 leader.

La Mercedes #3 di 2 Seas (terza AM), la Ferrari #11 di Kessel Racing e la McLaren #27 di Optimum Motorsport completano la Top10 generale, quest'ultima con una strategia diversa dagli altri, rimanendo sempre sul podio PRO/AM dietro alla 296 GT3 del team svizzero.

GULF 12h - Live Timing