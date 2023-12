IGTC | Gulf 12h, 3a Ora: Porsche davanti tra gli incidenti

La Porsche #21 di Car Collection Motorsport è al comando della Gulf 12h, ultimo evento stagionale dell'Intercontinental GT Challenge 2023 che si svolge ad Abu Dhabi.

In partenza Antares Au ha avuto un problema perdendo parecchie posizioni con la Porsche #33 e alle sue spalle un contatto tra la Ferrari #11 di Giorgio Roda e la McLaren #93 di Chris Froggatt ha visto quest'ultimo andare in testacoda.

Tra i PRO dell'IGTC che si contendono il titolo sono cominciati subito i giochi di strategia: le Mercedes di GruppeM #99 e #77, più la 14 di 2 Seas Motorsport hanno effettuato subito la prima sosta, imitate dalle BMW #46 e #32 di WRT in modo da accorciare successivamente l'ultimo stint.

Questo ha consentito alla McLaren #88 di Garage 59 condotta da Louis Prette di prendere il comando delle operazioni e svettare in Classe PRO/AM davanti alla Porsche #4 del suo rivale di categoria Brenton Grove (Grove Racing) e alla Audi #2 di Haas RT che Miika Panu ha messo davanti in AM.

Un breve Full Course Yellow a metà della prima ora è servito per rimuovere un birillo divelto nel terzo settore, ma il primo incidente importante si è verificato 15' dopo, quando Shaun Balfe ha perso il controllo della sua McLaren sul cordolo esterno della curva 1, finendo in testacoda e impattando violentemente contro le barriere di sinistra.

Il portacolori della Garage59 è uscito claudicante dal relitto della 720S #59 e qui le Mercedes di GruppeM ne hanno approfittato per fermarsi una seconda volta, così come alcuni che ancora non avevano effettuato la prima (Grove il più veloce a reagire, tra quelli davanti). In seguito è entrata in azione la Safety Car, che ha ridato il via alla corsa al giro 33 dopo essere entrati nella seconda ora da quasi 20'.

Giusto il tempo di effettuare un giro e Stephen Grove ha perso il controllo della sua Porsche alla frenata della curva 1 colpendo il guardrail interno e distruggendo a sua volta la 911 #4. Detriti ovunque e nuovo FCY/SC, con altre soste a rimescolare ulteriormente la classifica.

La ripartenza è avvenuta quasi all'inizio della 3a ora e non sono mancate le bagarre in pista. Una collisione tra le McLaren di Alexander West (#88 Garage59) e Mark Radcliffe (#27 Optimum Motorsport) in curva 5 ha mandato quest'ultimo in testacoda e provocato 10" di penalità al primo.

Sanzioni di 5" al pit-stop le hanno dovute scontare anche la Porsche #7 di Herberth Motorsport (infrazione in FCY), la Ferrari #25 di AF Corse e la Mercedes #75 di Sun Energy 1 per track limits non rispettati.

Con le girandole dei pit-stop ricominciate in giri diversi, al momento al comando c'è la Porsche #21 di Car Collection Motorsport, che alla ripartenza dall'ultima SC era già prima anche della Classe AM.

Seconda a 30" dalla vetta c'è la McLaren #27 i Optimum Motorsport, prima della PRO/AM, con dietro la Porsche #7 di Herberth Motorsport, sul podio AM e prima anche tra gli iscritti dell'IGTC, mentre la #33 che era alle sue spalle ha patito una foratura sul finire dell'ora scendendo nell'ordine.

Questo ha regalato il secondo posto PRO/AM alla McLaren #88 di Garage59, che dietro ha il trio PRO in lizza per il titolo IGTC. Qui è salita al comando la Mercedes #14 di 2 Seas Motorsport, che ha passato la BMW #46 di WRT durante lo stint di un consistente Valentino Rossi, ora sceso per lasciare spazio a Nick Yelloly, inseguito da Philipp Eng con la BMW #32.

In Top10 ci sono anche l'Audi #2 di Haas RT, ottava generale e seconda AM incalzata dalla rivale di categoria, la Mercedes #3 di 2 Seas, che dietro ha la AMG #75 di Sun Energy 1, la quale completa il podio PRO/AM, anche se su di lei sta recuperando Alessio Rovera al volante della Ferrari 296 #25 di AF Corse, il migliore dei portacolori del Cavallino.

Nel frattempo segnaliamo che non sono partite la Porsche #12 di Centri Porsche Ticino/Car Collection Motorsport e la Mercedes #76 di 7TSix dopo gli incidenti di cui sono stati protagonisti in Qualifica, rispettivamente, Stefano Costantini e Matthew Topham.

