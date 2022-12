IGTC | GruppeM con la sua Mercedes all'assalto di Bathurst

Carica lettore audio

La GruppeM Racing ha confermato la propria presenza alla 12h di Bathurst, primo evento della stagione 2023 dell'Intercontinental GT Challenge.

La squadra di Hong Kong sul Mount Panorama torna a schierare la propria Mercedes-AMG con l'intenzione di combattere per il vertice avvalendosi dei piloti ufficili della Casa tedesca.

Per il momento non sono ancora stati ufficializzati gli equipaggi, ma l'iscrizione sarà per la prima categoria della gara in programma in Australia il 3-5 febbraio.

“GruppeM è stato uno dei primi team internazionali a presentare un'iscrizione quest'anno ed è entusiasmante riaverli con noi", ha dichiarato il direttore della 12h di Bathurst, Shane Rudzis.

"Nel 2019 e nel 2020 hanno dimostrato di essere una delle squadre più competitive ad affrontare il Mount Panorama e non c'è dubbio che daranno tutto per vincere l'edizione 2023".

"Hanno tagliato il traguardo tra i primi tre in entrambe le occasioni in cui hanno gareggiato, il che rappresenta un'incredibile percentuale di successi".

"Vederli puntare alla vittoria a Bathurst e confrontarsi con grandi squadre provenienti da qui e dall'estero sarà grandioso".