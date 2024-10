IGTC | Gran finale ad Indianapolis per una 8h apertissima

L'attesissima 8 Ore di Indianapolis di quest'anno presenta una straordinaria rosa di talenti internazionali pronti ad affrontare l'iconico Indianapolis Motor Speedway. La gara di resistenza di otto ore, la più lunga disputata al Brickyard, unirà i campionati GT World Challenge America e Intercontinental GT Challenge, culminando in una sfida finale tra le classi Pro e Pro-Am.

Classe IGTC Pro

Nella classe Pro dell'IGTC, la griglia è piena di partecipanti di primo piano che rappresentano team e Case mondiali d'élite. Ognuno di loro punterà alla vittoria assoluta in questa estenuante gara di otto ore.

Il Team WRT torna con due vetture; l'edizione dell'anno scorso fu caratterizzata da alti e bassi per il team: una delle BMW M4 GT3 conquistò la vittoria assoluta, mentre l'altra ebbe problemi che la fecero retrocedere di 11 giri. Questa volta, la BMW M4 GT3 #31 è composta dai piloti internazionali Dries Vanthoor, Charles Weerts e Sheldon Van Der Linde. La vettura #33 avrà Augusto Farfus, Daniel Harper e Max Hesse.

Sebbene la BMW M4 GT3 della Random Vandals Racing #99, abbia debuttato nella serie solo pochi giorni fa, il team ha dimostrato di essere pronto a competere per le vittorie e il suo obiettivo è proprio questo. Vantando una formazione di piloti con talenti come Kenton Koch, il pilota IndyCar Conor Daly e il pilota ufficiale di BMW M Motorsport Connor De Phillippi, saranno certamente da tenere d'occhio.

Anche Mercedes-AMG Team GruppeM Racing è pronto a tornare in gara dopo il terzo posto assoluto nel 2023. Questa volta, i piloti ufficiali Maro Engel, Jules Gounon e Mikael Grenier sono al volante della Mercedes-AMG GT3 #130.

Lone Star Racing si unisce allo schieramento con la Mercedes-AMG GT3 #4, guidata da Fabian Schiller e Luca Stolz, oltre al tre volte campione IndyCar recentemente incoronato Alex Palou.

#30 Team WRT BMW M4 GT3: Philipp Eng, Dries Vanthoor Sheldon van der Linde Foto di: SRO

GTWC America PRO

La categoria Pro della serie nazionale vanta un'agguerrita schiera di squadre, con concorrenti esperti che cercano di fare passi da gigante nel round decisivo per il campionato, che vale punti doppi fondamentali.

In particolare, la Porsche 992 GT3 R #120 della Wright Motorsports guidata da Adam Adelson ed Elliott Skeer e la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #63 del DXDT Racing di Alec Udell e Tommy Milner sono separate da soli 7 punti, il che significa che il titolo sarà assegnato a chi si aggiudicherà la vittoria. La striscia di DXDT Racing, che conta otto affermazioni consecutive, li rende i plausibili favoriti in vista dell'evento, ma con otto ore di gara può succedere di tutto.

Laurin Heinrich si unirà alla Wright Motorsports come terzo pilota per la gara finale, mentre DXDT Racing si presenta con il pilota ufficiale Corvette Alexander Sims. Con due formazioni decisamente stellari, il confronto per il titolo si preannuncia agguerrito.

Nel frattempo, la BMW M4 GT3 #28 della ST Racing di Varun Choksey e Bill Auberlen occupa attualmente l'ultimo posto della top 3, che la Acura NSX GT3 EVO22 #93 della Racers Edge Motorsports di Zach Veach e Luca Mars cercherà di strappare, se ne avrà l'opportunità.

ST Racing ha ingaggiato Philipp Eng, che attualmente partecipa anche al GTWC Europe. Nel frattempo, questi ultimi hanno optato per l'ex pilota IndyCar Gabby Chaves.

Jake Pederson e Trent Hindman passano alla classe Pro con la Porsche 992 GT3 R RS1 #85, affiancati da Kay van Berlo, attualmente impegnato nel campionato Pirelli GT4 America.

#93 Racers Edge Motorsports Acura NSX GT3 EVO22: Kyle Marcelli, Ashton Harrison, Mario Farnbacher Foto di: SRO

GTWC AMERICA Pro-Am

La classe Pro-Am è composta da un forte gruppo di squadre affermate che si contendono gli onori della classe e il potenziale per sconvolgere la classifica generale.

La BMW M4 GT3 #38 della ST Racing è in testa al campionato di classe con Samantha Tan e Neil Verhagen, ma Justin Rothberg e Robby Foley del Turner Motorsport stanno lentamente cercando di colmare il divario di punti con la BMW M4 GT3 #29.

Sarebbe un'impresa ardua, visto che il primo ha un vantaggio di 31 punti in vista di Indianapolis, ma la lotta non è ancora finita. Con l'ingresso di John Capestro-Dubets e Patrick Gallagher nei rispettivi team, la battaglia è davvero apertal.

In confronto, la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #64 di DXDT Racing e la Mercedes-AMG GT3 #91 della Regulator Racing si sono date battaglia per tutta la stagione, regalando agli spettatori un'emozionante azione ruota a ruota. Blake McDonald, Bryan Sellers e Patrick Liddy correranno con la Chevrolet, mentre Jeff Burton e Phillip Ellis saranno accompagnati da Elias Seppänen. Inoltre, la Porsche 992 GT3 R #32 della GMG Racing è ancora in lizza con Kyle Washington, Tom Sargent e Ayhancan Guven in squadra.

Mentre Flying Lizard Motorsports continua a imparare i dettagli della sua BMW M4 GT3 #8 dopo il cambio di costruttore a metà stagione, Elias Sabo e Andy Lee punteranno a un risultato importante per concludere la loro stagione 2024 con l'asso della BMW Nick Yelloly.

Herberth Motorsport è salita sul podio la scorsa stagione, conquistando un secondo posto, e torna nel tentativo di superarsi con Antares Au, Loek Hartog e Patric Niederhauser sulla Porsche 992 GT3 R #10.

La Porsche è una scelta popolare tra i team di quest'anno, con Ashish Patel, Yannick Mettler e Alex Fontana che hanno optato per il marchio tedesco con la vettura #21 di Car Collection Motorsport. Adrian D'Silva, Brendon Leitch e Bastian Buus di EBM hanno fatto lo stesso per la loro #61, oltre agli habitué della serie MMG con la Porsche #92 guidata da Jean-Frederic Laberge, Kyle Marcelli e il loro terzo pilota che sarà annunciato in seguito.

Anche Mercedes-AMG sarà ben rappresentata su questo palcoscenico globale grazie alla #75 SunEnergy1 di Kenny Habul, Lucas Auer e Jayden Ojeda e la #888 Triple Eight JMR di Prince Jefri Ibrahim, Jordan Love e Arjun Maini.

Infine, la Ferrari 296 GT3 #163 di AF Corse, che ha già gareggiato nella classe Am nei precedenti appuntamenti della stagione, passa alla classe Pro-Am per partecipare alla competizione con Jay Schreibman, Oswaldo Negri e Toni Vilander. A loro si aggiungeranno i colleghi di AF Corse Custodio Toledo, Riccardo Agostini e Cedric Sbirrazzuoli sulla Ferrari #88.

IGTC - 8h di Indianapolis: Elenco Iscritti