IGTC | Ecco le due Lamborghini-ABT per l'assalto alla 24h del Nurburgring

La ABT Motorsport ha ufficializzato due grandi equipaggi con cui prenderà parte alla 24h del Nürburgring in collaborazione con Lamborghini Squadra Corse.

Come già preannunciato da tempo, alla gara del 14-17 maggio valida come secondo round dell'Intercontinental GT Challenge, la Casa del Toro non schiererà la nuovissima Temerario GT3, essendo l'impegno del Nordschleife piuttosto importante e gravoso per una vettura appena al debutto, dunque si continuerà anche in questa edizione con l'ormai collaudatissima e affidabile Huracan GT3 EVO2.

Sull'Inferno Verde vedremo ancora quella in livrea blu Red Bull con il #84 (anno di fondazione dell'azienda bibitara), condotta dai piloti ufficiali di Sant'Agata Bolognese, ovvero Mirko Bortolotti, Luca Engstler e il neoassunto Patric Niederhauser.

Il loro collega Marco Mapelli è invece destinato alla #130 (gli anni di attività di ABT) con la colorazione verde Schaeffler, condividendo il volante con il vincitore della N24 2023, Nicky Catsburg, e Nick Yelloly, al ritorno sui Monti Eifel dopo un paio d'anni di assenza.

In preparazione alla grande sfida, ABT porterà una vettura al via delle prime due gare della NLS (la verde Schaeffler) e nel weekend Qualifiers (la Red Bull).

"Abbiamo ancora un conto in sospeso con il Nürburgring. Vogliamo vincere questa gara e, con questa squadra e queste auto, abbiamo le migliori basi possibili per riuscirci. Ma sappiamo che la concorrenza è agguerrita e che il Nordschleife ha le sue regole", ha sottolineato il Direttore del Team, Martin Tomczyk.

"Siamo entusiasti di aver riunito ancora una volta una squadra così formidabile. La continuità garantita dai nostri piloti ci dà forza, mentre i nuovi arrivati apportano nuova spinta e ulteriore esperienza. Tutti hanno lo stesso obiettivo: vincere questa gara".

Harry Unflath, Direttore Marketing di ABT Motorsport, aggiunge: "Siamo incredibilmente orgogliosi di tutti i collaboratori che saranno al nostro fianco anche quest'anno. Red Bull e Schaeffler non rappresentano solo marchi forti, ma anche legami autentici e duraturi che si estendono ben oltre la pista. Insieme a tutti i nostri partner, vogliamo scrivere un capitolo indimenticabile nella storia di ABT alla 24 Ore".