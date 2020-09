IGTC: dietrofront Bentley, punterà al titolo Costruttori

La Bentley Motorsport ha confermato che continuerà la sua avventura nell'Intercontinental GT Challenge per dare l'assalto al titolo Costruttori.

Dopo la pandemia di Coronavirus, infatti, la squadra britannica aveva scelto di fare un passo indietro nel sostegno ai propri team clienti, in particolare per quanto riguardava il programma con M-Sport.

Avendo però Jules Gounon, Jordan Pepper e Maxime Soulet in vetta alla classifica dopo la vittoria ottenuta alla 12h di Bathurst in febbraio, alla Bentley hanno rivisto i piani per almeno provare a vincere il campionato di durata con la sua Continental GT3.

Il terzetto salirà quindi a bordo del suddetto mezzo messo a punto dal team K-PAX Racing per la 8h di Indianapolis e la 24h di Spa, mentre per la 9h di Kyalami il compito di seguire questi piloti spetterà alla M-Sport.

Infine Bentley ha confermato che le cinque Continental GT3 iscritte nel GT World Challenge Europe tramite K-PAX, CMR e Team Parker Racing potranno prendere punti per i costruttori dell'IGTC a Spa.

“L'Intercontinental GT Challenge è il vertice delle corse GT di tutto il mondo e come costruttori dovevamo prendervi parte - ha dichiarato il Direttore di Bentley Motorsport, Paul Williams - Ora potremo continuare a combattere per il titolo utilizzando la grande famiglia dei nostri team clienti. Con quattro squadre che potenzialmente possono contribuire a questa causa, sarebbe fantastico riuscirci in un programma clienti, ma ce la possiamo fare assieme".

“La K-PAX Racing è riuscita a presenziare in Europa e continuerà a partecipare anche alle gare statunitensi. I nostri piloti ufficiali meritano di continuare a combattere per il titolo e siamo loro grati che abbiano accettato di provarci tutti e tre assieme anziché con le rispettive squadre".

"Ritengo anche che tutti volessero che la M-Sport andasse con le sue due Continental GT3 a Kyalami. Senza il loro supporto e sacrificio non saremmo riusciti a far crescere questo programma clienti, per cui rivederli in pista a fine anno è qualcosa che non ci aspettavamo, ma sono sicuro che tutti i fan ne saranno entusiasti. Speriamo di concludere la stagione come l'abbiamo iniziata!”