IGTC | Compleanno sul podio per Rossi: "Ma anche io ho rischiato di investire un canguro!"

La stagione 2026 si apre ancora una volta con un podio per Valentino Rossi, che alla 12h di Bathurst ha centrato un bel terzo posto assieme a Raffaele Marciello ed Augusto Farfus.

Come ormai tradizione vuole, il 'Dottore' si è recato sul mitico Mount Panorama per affrontare l'ostico primo evento dell'Intercontinental GT Challenge con la BMW #46 del Team WRT, stavolta incrociando le armi con avversari molto più numerosi e tosti.

La gara è stata davvero avvincente e pazzesca, ricca di colpi di scena che hanno tenuto in bilico il risultato finale fino ai giri conclusivi. Durante i suoi stint, il pilota di Tavullia ha anche avuto modo di condurre le operazioni per alcuni giri, prima di tornare a cedere il passo ad un paio di rivali, mentre Marciello si è distinto per aver lottato grintosissimo col coltello fra i denti, come suo solito, e Farfus bravo a gestire situazioni delicate, come ad esempio gli ultimissimi giri.

Alla fine il terzo posto è un risultato che soddisfa pienamente l'equipaggio della M4 GT3 EVO #46 del team belga e Rossi ha potuto così festeggiare con un trofeo il 47° compleanno di oggi (tantissimi auguri!).

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Raffaele Marciello, Augusto Farfus Foto di: BMW Motorsport

"Il mio primo stint è andato bene, più impegnativo rispetto al solito perché quest'anno c'erano molte più vetture e piloti ufficiali da Porsche, McLaren, Mercedes, Ford e via dicendo. Il livello si è alzato notevolmente e, secondo me, avevamo più possibilità di vincere l'anno scorso", ha raccontato nel dopo gara il marchigiano.

"Comunque ce la siamo giocata; quando è toccato a me, ho dovuto risarmiare un po' di carburante, ma siamo risuciti a gestire bene la situazione. Pur non avendo vinto, sono felice ed orgoglioso di essere salito sul podio, proprio perché gli avversari erano più forti".

"Questa pista è speciale, molto bella e impegnativa, è sempre stata fra quelle che avrei voluto provare con le GT3 fin da quando l'avevo scoperta al simulatore. Mi ci trovo bene e ogni anno cerco di migliorare. L'obiettivo iniziale era almeno salire sul podio, con l'idea di vincere; continueremo a provarci e chissà che un giorno non ci riusciamo..."

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Raffaele Marciello, Augusto Farfus Foto di: BMW Motorsport

La gara è stata caratterizzata da diversi incidenti e il più particolare è sicuramente stato quello del terzo giro, quando Christopher Mies si è trovato davanti un canguro all'improvviso senza riuscire ad evitarlo.

La Mustang #64 di HRT ne è uscita demolita e il tedesco, fortunatamente, non si è fatto nulla, ma anche Valentino ha rischiato la stessa sorte durante uno dei suoi turni di guida.

“Ho visto un canguro nella seconda ora e un altro sulla pista: è saltato da dietro il muretto ed è arrivato alla seconda curva proprio mentre arrivavo, me lo sono trovato praticamente davanti. Fortunatamente è vivo, ma ogni anno parliamo molto di quel che potrebbe accadere con la loro presenza e quest'anno è successo l'incidente".

"Questo è un posto speciale, una pista particolare, la usano solo cinque volte all'anno. Sono le regole del gioco quando si viene al Mount Panorama. Penso sia difficile risolvere questo problema; Mies è stato davvero molto fortunato, ha avuto un brutto incidente, ma sta bene. E' il rischio che si corre quando si gareggia qui".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Raffaele Marciello, Augusto Farfus Foto di: BMW Motorsport

Infine Rossi ha anche avuto modo di toccare gli altri due argomenti che solitamente vengono tirati in ballo, ovvero un eventuale impegno con i prototipi e la possibilità di affrontare nuove sfide a quattro ruote nel 2026, dato che non ha più il WEC in agenda.

"Se avrò l'occasione di correre in Hypercar, ne sarò molto felice: l'ho provata e mi sono divertito tantissimo, è una gran bella macchina. Ma sono altresì molto contento di restare in GT, il mio obiettivo è diventare uno dei migliori del mondo GT3. Sono già felicissimo della mia situazione attuale".

"Vorrei provare il Nürburgring-Nordschleife, per ora ho fatto Bathurst e la 24h di Spa, che è la più grande gara GT3 dell'anno. Anche Suzuka è nella mia lista, anche perché non correndo nel WEC ho più tempo a disposizione e quindi vorrei andarci; è un circuito che adoro, l'ultima volta che ci sono stato era il 2003, quindi oltre 20 anni fa. Spero di riuscire ad andarci a settembre, questo è l'obiettivo".