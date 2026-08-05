IGTC | Ecco Bushi Rex, la Porsche-Samurai di AO-Absolute per la 1000km di Suzuka

AO Racing una ne pensa e cento ne fa: l'ultima perla del team capitanato da Gunnar Jeannette vedrà un antenato di Rexy in azione in Estremo Oriente per prendere parte alla 1000 km di Suzuka.

La mitica Porsche tirannosauro farà la sua prima apparizione nell'Intercontinental GT Challenge e per l'occasione c'è anche una immancabile nuovissima livrea denominata 'Bushi Rex'.

Si tratta di un antenato di Rexy, un Samurai riemerso dal passato identificabile non solo dal bianco con gli inserti rossi e caratteri giapponesi, ma anche dalle forme scheletriche che vanno a riprendere l'idea della colorazione 'Skeleton' vista alla Petit Le Mans dello scorso anno.

#8 AO Racing - Absolute Racing, Porsche 911 GT3-R: Alessio Picariello, Julien Andlauer, Laurin Heinrich Foto di: AO Racing

"A fare la sua prima apparizione sarà Bushi Rex, l’antico antenato samurai di Rexy, la Porsche 911 GT3 Rawr tanto amata dai fan. Durante la sua visita in Giappone nel 2023 in occasione del FIA WEC, Rexy ha fatto ricerche sulla storia della sua famiglia e ha scoperto che il suo albero genalogico risale al leggendario clan samurai dei Rex, il cui più grande lottatore era Bushi (che in giapponese significa “guerriero”) Rex. In occasione della prima partecipazione di AO Racing alla 1000 km di Suzuka, il leggendario samurai torna per rispondere alla chiamata del suo discendente", spiega la nota della squadra canadese.

L'evento si svolgerà il fine settimana dell'11-13 settembre e AO Racing collaborerà con Absolute Racing nella preparazione della 911 #8 sulla quale saliranno i piloti ufficiali di Porsche Motorsport, ossia Laurin Heinrich, Alessio Picariello e Julien Andlauer.

“Siamo entusiasti di collaborare con Absolute Racing e Porsche Motorsport Asia Pacific in occasione della 1000 km di Suzuka”, ha dichiarato il team principal di AO Racing, Jeannette.

"Con una formazione di piloti d’eccezione e un nuovo personaggio straordinario, non vediamo l’ora di mettere in scena un grande spettacolo, soprattutto per i nostri fan giapponesi".

"Questa sarà la nostra prima partecipazione all’IGTC e crediamo di avere tutte le carte in regola per lottare nelle prime posizioni".

#8 AO Racing - Absolute Racing, Porsche 911 GT3-R: Alessio Picariello, Julien Andlauer, Laurin Heinrich Foto di: AO Racing

Heinrich, che con Rexy ha vinto il titolo IMSA nel 2024, aggiunge: "Ho sempre desiderato tornare a correre con AO sin da quando ho disputato la mia ultima gara con Rexy! Sono entusiasta di questa opportunità che mi permette finalmente di realizzare quel sogno, e in quale gara se non questa!"

"Suzuka è sempre stato uno dei miei circuiti preferiti e, insieme ai miei due compagni di squadra che ho avuto con Rexy, sono fiducioso che saremo un trio competitivo in questa impegnativa gara endurance".

Contento anche Picariello: "Sono felicissimo di correre con Bushi Rex in Giappone! Si tratta di un progetto davvero speciale e farne parte grazie alla collaborazione tra due squadre con cui mi piace sinceramente lavorare lo rende ancora più significativo".

"Insieme a Julien e Laurin, abbiamo un’auto competitiva e tutto ciò che serve per lottare per le prime posizioni. Non vedo l’ora di gareggiare con tutta la squadra e di affrontare questo evento iconico. Faremo tutto il possibile per portare a casa un risultato positivo".

#8 AO Racing - Absolute Racing, Porsche 911 GT3-R: Alessio Picariello, Julien Andlauer, Laurin Heinrich Foto di: AO Racing

Andlauer gli fa eco: "Non vedo l’ora di tornare con AO e di gareggiare con Bushi Rex. Sarà la mia prima volta a Suzuka, ed è da tantissimo tempo che desidero partecipare a questa gara. Sono davvero entusiasta di gareggiare lì insieme a un team così fantastico e a compagni di squadra straordinari, dato che conosco tutti molto bene. Amo questo Paese tanto quanto le corse, quindi non vedo l’ora che arrivi quel momento".

Fabien Fior, Direttore di Absolute Racing, commenta: "Siamo lieti di collaborare con AO Racing per la prima avventura di Bushi Rex. Il fatto di farlo al fianco di Porsche in un evento così iconico come la 1.000 km di Suzuka rende l’occasione ancora più speciale".

"Siamo certi che Bushi Rex conquisterà l’immaginazione dei fan di tutta l’Asia. Alessio fa già parte della famiglia Absolute Racing, mentre Laurin e Julien sono due piloti di eccezionale talento. Abbiamo piena fiducia nella capacità del trio di ottenere un ottimo risultato".

#8 AO Racing - Absolute Racing, Porsche 911 GT3-R: Alessio Picariello, Julien Andlauer, Laurin Heinrich Foto di: AO Racing

Alexandre Gibot, AD di Porsche Motorsport Asia Pacific, chiosa: "Siamo davvero lieti di annunciare la collaborazione tra Absolute Racing e AO Racing in vista della 1000 km di Suzuka di quest’anno: entrambe sono squadre clienti Porsche di prim’ordine nelle rispettive regioni".

"Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a Bushi Rex in Asia-Pacifico per la prima volta a settembre e siamo convinti che la combinazione tra la forte formazione di piloti e questa vettura dalle livree iconiche conquisterà il pubblico e gli appassionati".

"Laurin, Alessio e Julien hanno tutti gareggiato insieme alla squadra nell’IMSA in passato. Era un obiettivo chiaro di Porsche, AO Racing e Absolute Racing mettere insieme una formazione di piloti collaudata, abbinata a un’infrastruttura tecnica di altissimo livello, per lottare per la vittoria".

#8 AO Racing - Absolute Racing, Porsche 911 GT3-R: Alessio Picariello, Julien Andlauer, Laurin Heinrich Foto di: AO Racing