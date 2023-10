IGTC | BMW-WRT vince la 8h di Indianapolis battendo le Mercedes

BMW ha conquistato la terza vittoria consecutiva nell'Intercontinental GT Challenge grazie a Philipp Eng, Sheldon Van Der Linde e Dries Vanthoor, vincitori con la M4 GT3 del Team WRT alla 8 Ore di Indianapolis.

Il successo segue quello della 24 Ore di Spa, dove Eng faceva parte della formazione vincente della Rowe Racing, mentre Van der Linde, Vanthoor e WRT avevano trionfato alla 9 Ore di Kyalami a febbraio.

Tuttavia, il marchio bavarese avrebbe potuto festeggiare una doppietta poiché la seconda M4 godeva di un vantaggio di 31" su tutti quando Augusto Farfus ha avuto un incidente nel traffico a metà della sesta ora. Anche se i meccanici di WRT hanno riparato l'anteriore sinistra danneggiata, la M4 GT3 #31 era ormai fuori gara.

La Mercedes-AMG non ha avuto il ritmo per giocarsi la vittoria, ma ha completato il podio grazie a Craft-Bamboo e GruppeM, che non hanno avuto problemi. Con questo risultato, Jules Gounon - che ha condiviso il secondo posto con Maximilian Goetz e Raffaele Marciello - lotterà contro Eng vantando un +8 punti in classifica al gran finale della 12 Ore del Golfo (8-10 dicembre).

Anche Luca Stolz rimane in lizza per il campionato piloti, dopo aver concluso al terzo posto insieme a Dani Juncadella e Maro Engel.

Il team leader del GTWC America, Wright Motorsports, è stato il migliore di quelli Porsche chiudendo quarto assoluto. Nemmeno una foratura nell'ultima ora ha potuto negare a Madison Snow, Jan Heylen e Trent Hindman una vittoria in casa con un giro di vantaggio sulla vettura PRO-AM più forte dell'evento: la Mercedes-AMG di CrowdStrike by Riley condivisa da George Kurtz, Colin Braun e Nolan Siegel.

La Independent Cup dell'IGTC, come i campionati assoluti piloti e costruttori, si deciderà al Circuit Yas Marina dopo che Antares Au ha centrato la sua seconda vittoria di classe in altrettanti eventi. La Porsche PRO-AM di Huber Motorsport, con Alfred Renauer e il poleman Laurin Heinrich, ha rischiato di scivolare molto indietro, ma è arrivata settima in classifica generale e quinta nell'IGTC come seconda migliore 911.

Au partirà con 11 punti da recuperare a Jonathan Hui (Sky Tempesta Racing), la cui Ferrari è arrivata seconda nella Independent Cup. La Porsche di Grove Racing ha completato il podio, lasciando Stephen Grove come leader di campionato.

Partenza Photo by: SRO

BMW subito sugli scudi

Le BMW del Team WRT si erano qualificate solo quarta e sesta, ma qualsiasi ipotesi di difficoltà in assetto da gara è stata smentita alla fine del primo giro, dopo che Eng ha preso la testa della corsa alla curva 1 e Farfus è risalito di due posizioni.

Alla fine della prima ora, i due erano già in coppia e stavano staccando le Mercedes-AMG ufficiali che inseguivano, le quali avevano anche superato la Porsche di Huber che partiva in Pole guidata da Renauer.

L'unica neutralizzazione della gara si è verificata a metà della seconda ora, quando la Mercedes-AMG di DXDT si è fermata. La maggior parte dello schieramento ha effettuato i pit-stop in regime di Safety Car, favorendo il passaggio in testa della M4 di BimmerWorld. Il vantaggio è durato meno di mezzo giro alla ripresa della gara, quando Chandler Hull ha faticato a contenere chi aveva montato le Pirelli nuove alle sue spalle.

Tra questi c'erano Maxime Martin e Vanthoor, che ha spinto il suo compagno di squadra fuori traiettoria proprio mentre entrambi passavano Hull. La direzione gara ha imposto lo scambio di posizioni tra le vetture WRT, ma è stata la #30 a completare lo stint in testa, dopo che Vanthoor ha trovato modo per scavalcare la #31.

Tuttavia, le posizioni si sono nuovamente invertite poco dopo la terza ora, quando la #30 ha ricevuto una penalità di drive-through per aver superato di soli 11" la lunghezza dello stint di 65 minuti. Si è trattato di un errore inusuale per WRT, la cui BMW arancione è scesa al quarto posto in classifica generale dietro a Craft-Bamboo e GruppeM.

#28 RS1 Porsche GT3 R992: Eric Filgueiras, Stevan McAleer, Klaus Bachler Photo by: SRO

Questo ha dato alla vettura gemella un vantaggio significativo che avrebbe dovuto convertire in vittoria. Nemmeno una foratura lenta e un pit-stop non programmato (pur restando all'interno della finestra strategica), hanno compromesso la gara di Charles Weerts, Martin e Farfus, che a metà godeva di un vantaggio di 31" su Gounon.

Il distacco era esattamente lo stesso 97 minuti dopo, quando il brasiliano ha sbagliato l'ingresso alla curva 1 e ha colpito la Ferrari di Triarsi Competizione. Il danno non è stato fatale , ma è costato a WRT una probabile doppietta.

A quel punto la #30 è risalita in seconda posizione passando Juncadella e Gounon. Da lì, i suoi piloti hanno fatto di tutto per risalire - siglando anche il nuovo record sulla distanza della 8 Ore di Indy - per ottenere una vittoria dominante che lascia a Eng, Van der Linde e Vanthoor la possibilità di conquistare il titolo piloti IGTC.

Dietro, i primi 90 minuti di GruppeM sono stati difficili, con Engel che ha avuto difficoltà iniziali e poi ha perso altro tempo per evitare due testacoda, permettendo a Craft-Bamboo di prendere il largo. Ma alla fine le due Mercedes-AMG hanno concluso divise da soli 0"5 di distanza, grazie a uno splitter danneggiato che ha permesso a Stolz di avvicinarsi drasticamente a Marciello nell'ultima ora.

#08 DXDT Racing Mercedes-AMG GT3: Scott Smithson, Thomas Sargent, Bryan Sellers Photo by: SRO

La Porsche di Wright è stata eccellente per tutto il tempo, conquistando il quarto posto e una vittoria dominante nel GTWC America. Tuttavia, le sue possibilità sono state favorite anche dalla strategia alternativa di BimmerWorld, dal testacoda finale e dal conseguente pit-stop che ha fatto uscire la BMW dai primi sei.

Invece, Samantha Tan, Neil Verhagen e Jake Walker della ST Racing hanno ottenuto il sesto posto e punti IGTC per il loro costruttore. Con BMW e Mercedes-AMG che hanno raccolto 33 punti ciascuna, ora si presenterano alla 12 Ore del Golfo separati da 9 lunghezze e con 43 punti ancora in palio.

IGTC - 8h di Indianapolis: Gara