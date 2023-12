IGTC | Bel podio Rossi: "Gara quasi perfetta, potevamo vincere"

Si conclude come era cominciato, ovvero con un podio, il 2023 di Valentino Rossi, il primo a bordo della BMW e il secondo da pilota delle quattro ruote.

Alla Gulf 12h il 'Dottore' è stato autore di una prova davvero consistente al volante della M4 #46 che il Team WRT ha iscritto per lui, Nick Yelloly e Dries Vanthoor.

L'annata era partita con il terzo posto assoluto - e secondo in Classe - alla 24h di Dubai; a quanto pare il Medio Oriente è terra di conquista di trofei per il pilota di Tavullia, che ad Abu Dhabi ha centrato una bellissima piazza d'onore al termine di una gara che si è decisa solamente nelle fasi finali.

Grazie ad un'ottima strategia apportata dalla squadra belga durante l'ultima neutralizzazione, quando mancavano 4 ore al termine, la BMW #46 è balzata al comando davanti alle Mercedes, coltivando così la speranza di successo.

Sfortunatamente, alla sosta di cambio pilota svolta alla nona ora, la pedaliera della vettura si è incastrata durante la regolazione e non è riuscita ad andare al proprio posto quando Rossi è sceso per cedere il posto a Yelloly, perdendo secondi preziosi che hanno consentito alla AMG #99 di GruppeM di tornare davanti e vincere.

La prova di Yelloly e Vanthoor è stata grintosa, essendo loro quelli indicati per attaccare e segnare i tempi migliori, mentre Valentino non ha sbagliato nulla nel suo compito, tenendo il proprio ritmo e facendo il possibile per tenersi dietro i rivali, specialmente quando si è ritrovato leader, fase in cui ha gestito molto bene la ripartenza e preso un buon passo senza farsi avvicinare, approfittando al meglio di pista libera davanti a sè mentre gli altri lottavano alle sue spalle coi doppiaggi.

Photo by: BMW Motorsport #46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Dries Vanthoor, Nick Yelloly

"Alla fine è stato un grande weekend per noi, l'obiettivo era salire sul podio e siamo stati molto forti e veloci, facendo una gara quasi perfetta", ha detto il Campione pesarese una volta tagliato il traguardo, con il rammarico del problemino che ha fatto perdere tempo, primato e costretto i suoi colleghi Yelloly/Vanthoor a guidare in posizione scomoda nel finale.

"Avremmo potuto anche vincere ed essere primi, alla fine siamo un po' dispiaciuti perché sentivamo il sapore della vittoria, ma abbiamo avuto un problema con la pedaliera e abbiamo perso secondi cruciali al pit stop".

"È un vero peccato, perché alla fine abbiamo perso 12" e quindi sarebbe stata una battaglia fantastica fino all'ultimo giro".

Photo by: BMW Motorsport #46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Dries Vanthoor, Nick Yelloly

Stavolta non c'era il suo fedele compagno di squadra Maxime Martin, al quale Rossi ha mandato i saluti in diretta dai box di Yas Marina, ma anche con i nuovi colleghi è stato molto consistente e si è divertito.

"Comunque, è fantastico, la macchina era molto forte, il lavoro di squadra è stato come sempre molto buono e mi sono divertito molto a correre con Dries e Nick".

"È fantastico concludere la stagione con un podio, il sesto in questo 2023; sono quindi molto contento di come è andata l'annata e dei miglioramenti fatti".

Photo by: BMW Motorsport #46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Dries Vanthoor, Nick Yelloly

Un po' di amarezza ce l'ha anche Vanthoor, che avrebbe potuto ancora provare a vincere il titolo piloti: "Alla fine siamo arrivati secondi, ma penso che possiamo essere soddisfatti del risultato considerando che eravamo partiti quarti. Abbiamo avuto un buon weekend e la nostra auto era davvero buona".

"Da questo punto di vista possiamo essere molto soddisfatti, devo dire. È solo un peccato finire in piazza d'onore mancando il primo posto per soli 12", ma ho dato tutto nel mio doppio stint, credo di non aver mai dato così tanto, quindi posso essere contento".

Yelloly aggiunge: "Dopo una lunga gara di 12 Ore siamo riusciti a concludere secondi, possiamo essere molto soddisfatti. È stata una gara fantastica, lunga e combattuta, un piacere lavorare con il Team WRT per la prima volta con la nostra M4 GT3 e anche con Vale, una vera leggenda, così come Dries, anch'egli una grandioso. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro per tutta la corsa e il fatto di essere saliti sul podio è ovviamente molto positivo per tutti noi".

Photo by: BMW Motorsport #46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Dries Vanthoor, Nick Yelloly

Vincent Vosse, Team Principal di WRT, chiosa: "Naturalmente, quando si partecipa ad una gara, l'obiettivo è vincere; noi non la vediamo in un altro modo. Ci siamo andati vicini con la #46. Finire una gara di 12 ore a 12" dal leader, dopo aver avuto un problema tecnico con la vettura durante il pit-stop, perdendo circa 15", è un po' agrodolce, ma alla fine abbiamo fatto una bella gara".

"La #32 purtroppo ha avuto un problema allo scarico che ci è costato alcuni giri e non siamo riusciti a rimontare. Abbiamo fatto il nostro lavoro, arrivare secondi tra i costruttori e finire la gara secondi non è esattamente quello che ci piace, ma questo ci renderà più forti per il prossimo anno".