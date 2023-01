IGTC | Audi punta forte sulla 12h di Bathurst: ecco i piloti

Carica lettore audio

Audi Sport punta forte sulla conquista della 12h di Bathurst, primo evento dell'Intercontinental GT Challenge che si terrà fra un paio di settimane.

Sette sono infatti le R8 LMS che verranno schierato sul Mount Panorama nell'appuntamento del 3-5 febbraio, in collaborazione soprattutto con il Melbourne Performance Centre che da tempo è il riferimento in Australia per Audi Sport Customer Racing.

I piloti ufficiali Mattia Drudi, Christopher Haase e Patric Niederhauser saranno l'equipaggio di punta della vettura #74 iscritta come Audi Sport Team MPC in Classe PRO, mentre in PRO-AM vedremo all'opera Ricardo Feller e Christopher Mies con Yasser Shahin, vincitore del GTWC Australia, al volante della #777 griffata The Bend Motorsport Team MPC.

A Frédéric Vervisch toccherà affiancare James Golding e Brad Schumacher sulla #55 griffata Fuchs Lubricants Racing e gestita da Schumacher Motorsport/Premier Racing.

#65 Melbourne Performance Centre Audi R8 GT3 Evo II: Liam Talbot, Fraser Ross, Chaz Mostert Photo by: Edge Photographics

Ci sono poi le vetture preparate per piloti privati e locali, come quella #47 del Team Supabarn MPC con sopra James e Theo Koundouris, e Dave Russell e la #9 dell'Hallmarc Team MPC per Marc Cini/Dean Fiore/Lee Holdsworth, oltre alla #10 del Myland Team IMS affidata ad Andrew Fawcet/Daniel Gaunt/Dylan O'Keeffe e la #65 del Team MPC di Liam Talbot e Fraser Ross, in attesa di sapere il nome del loro compagno.

"Per i nostri collaboratori locali di MPC, la gara è una sfida sportiva di prim'ordine, proprio come lo è per noi", afferma Chris Reinke, Responsabile di Audi Sport Customer Racing.

"Già tradizionalmente, MPC è presente a Bathurst con una base di clienti forte e competitiva. Audi Sport Customer Racing completa la formazione dei privati con sei piloti ufficiali suddivisi su tre vetture".