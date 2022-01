IGTC | 9h Kyalami: ecco i protagonisti della finale Ferrari-Audi

Carica lettore audio

Sarà una finalissima Ferrari-Audi quella che vivremo la prossima settimana alla 9h di Kyalami, ultimo round dell'Intercontinental GT Challenge 2021, che come sappiamo è stato rinviato dal dicembre scorso.

Per il Cavallino Rampante il trio formato da Côme Ledogar, Nicklas Nielsen ed Alessandro Pier Guidi dovrà difendere il primato in classifica piloti, guidando la 488 #51 della AF Corse-Francorchamps Motors, che schiera anche la #71 dei loro colleghi Miguel Molina, Alessio Rovera ed Antonio Fuoco.

Queste saranno le uniche due vetture di Maranello impegnate nell'evento, il che fa presupporre che si punti soprattutto al titolo sopracitato, visto che dall'altra parte l'Audi ha un cospicuo vantaggio nella graduatoria Costruttori ed ha eletto tre R8 LMS per prendere punti (si considerano comunque le migliori due auto piazzate alla bandiera a scacchi).

Come annunciato la settimana scorsa, i Quattro Anelli hanno scelto di mischiare gli equipaggi rispetto a quanto preventivato. Marcus Winkelhock, Patrick Niederhauser e Kelvin Van Der Linde saliranno a bordo della macchina #25 griffata Saintéloc Racing, mentre Christopher Haase, Charles Weerts e Dries Vanthoor condivideranno l'abitacolo della #32 del Team WRT.

Niederhauser/Winkelhock/Haase sono a soli 2 lunghezze da Pier Guidi/Calado/Ledogar, dunque ad Ingolstadt tentano il tutto per tutto pur di avere un loro portacolori PRO in grado di issarsi in cima al campionato, calcolando che i Top10 prenderanno punti sulla scala di 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

Fra le Case l'Audi ha 78 punti contro i 42 della Ferrari, e punterà a prenderne non solo con i due mezzi sopracitati, ma anche con R8 #33 che la High Class Racing affida a Mark Patterson/Anders Fjordbach/Michael Markussen, inseriti in Classe Pro-Am.

Per completare il discorso dei PRO, è presente anche la Mercedes-AMG #89 della AKKA ASP per Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy/Jules Gounon, mentre quella #75 della SunEnergy1 Racing è dei Pro-Am Mikaël Grenier/Martin Konrad/Kenny Habul.

Gli unici presenti in Silver Cup sono Nicolas Baert/Simon Gachet/Lucas Legeret con l'Audi #26 della Saintéloc, stessa auto scelta dalla MJR Motorsport per Mikaeel Pitamber più altri due concorrenti ancora da decidere, i quali daranno battaglia con il #17 per la Classe National GT3.

In questa categoria troviamo pure le due Lamborghini di Stradale Motorsport e Stradale Into Africa, iscritte con il #23 per Xolile Letlaka/Tschops Sipuka/Phillip Kekana e il #86 per Charl Arangies/Arnold Neveling/Michael Van Rooyen.

Due Huracan marchiate #45 e #55 le porta pure la Scuderia Scribante, che con i suoi capi-piloti Aldo e Silvio Scribante deve ancora definire i nomi dei colleghi di equipaggio.

Infine la MJR avrà una Audi R8 GT4 con il #80 per Marius Jackson/Kishoor Pitamber/Mo Mia, chiudendo una griglia di 14 macchine.

Il programma di gara si aprirà giovedì 3 febbraio, arrivando alla corsa di sabato. Ecco di seguito gli orari italiani, considerando che il Sudafrica è un'ora avanti rispetto a noi.

Giovedì 3 febbraio

9:10 – 11:10: Test 1

13:35 – 15:35: Test 2

17:50 – 19:20: Prove Libere

Venerdì 4 febbraio

9:35 – 11:20: Pre-Qualifiche

14:30 – 15:30: Qualifiche (Q1-Q2-Q3)

17:00 – 17:25: Superpole (per i Top8)

Sabato 5 febbraio

12:00 – 21:00: Gara

