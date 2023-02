IGTC | 9h di Kyalami: caccia a Mercedes, Valentino Rossi non c'è

Carica lettore audio

La stagione 2023 dell'Intercontinental GT Challenge prosegue con il secondo evento che si svolgerà il prossimo fine settimana, la 9h di Kyalami.

Il 23-25 febbraio ci si dirige in Sudafrica per la tappa successiva a Bathurst, che ha aperto l'annata della serie endurance internazionale di SRO Motorsports Group un paio di settimane fa con la vittoria della Mercedes.

E sarà quindi caccia alle AMG sulla griglia di partenza del tracciato che sorge vicino a Johannesburg, dove la Casa della Stella si affida ai suoi piloti dividendo gli equipaggi rispetto a quanto visto in Australia.

A bordo della Mercedes #999 di GruppeM Racing vedremo all'opera Maro Engel, Mikael Grenier e Raffaele Marciello, unito equipaggio PRO iscritto dai tedeschi, che in PRO-AM hanno invece la #20 di SPS Automotive Performance per Luca Stolz/Reece Barr/Miguel Ramos, la #75 di Sun Energy 1 by SPS del trio Kenny Habul/Jules Gounon/Yannick Mettler e la #86 di Stradale Motorsport (Charl Arangies/Arnold Neveling/Clint Weston) su cui fare affidamento per prendere punti per la classifica Costruttori IGTC.

Le altre Mercedes iscritte all'evento sono quelle di NGK Pablo Clark Racing e BigFoot Express Racing presenti in Classe GT3 Cup.

#75 Sun Energy 1 Mercedes-AMG GT3: Kenny Habul, Jules Gounon, Luca Stolz Photo by: Edge Photographics

Sono solo 13 i partecipanti alla manifestazione e la BMW risponde con le due M4 PRO del Team WRT. La #32 vedrà all'opera il confermato equipaggio Sheldon Van Der Linde/Charles Weerts/Dries Vanthoor, mentre non sarà della partita Valentino Rossi, come già anticipato a Bathurst.

Ecco quindi che la vettura #46 cambia numero e diventa #33 per Philipp Eng/Augusto Farfus/Maxime Martin.

In casa Porsche c'è solamente la 911 GT3-R #10 di Grove Racing come squadra della IGTC Independent Cup ed inserita in PRO-AM con Brenton Grove/Stephen Grove/Earl Bamber come piloti.

Infine abbiamo quattro Audi nel gruppo. La Tresor Attempto Racing porta Mattia Drudi/Ricardo Feller/Patric Niederhauser sulla #66 e Markus Winkelhock/Dennis Marschall/Alex Aka al volante della #99, entrambe tra i PRO.

C'è poi la #80 PRO-AM della MJR Motorsport per Marius Jackson/Mo Mia/Kwanda Makoena, squadra che schiera anche la R8 #51 GT4.

#66 Audi Sport Team Tresor Audi R8 LMS evo II GT3: Mattia Drudi, Ricardo Feller, Kelvin van der Linde Photo by: SRO

IL PROGRAMMA

Le operazioni in pista cominciano giovedì con le prime prove, per passare successivamente alle Pre-Qualifiche e Qualifiche (divise in tre gruppi per stabilire il tempo medio ottenuto dai vari concorrenti al volante) e gara che scatterà sabato alle ore 12;00 italiane. Vediamo in dettaglio tutti gli orari aggiornati con il nostro fuso.

Giovedì 23 febbraio

9:25 – 11:25: Test 1

13:55 – 15:55: Test 2

17:40 – 19:10: Prove Libere

Venerdì 24 febbraio

9:30 – 11:15: Pre-Qualifiche

14:00 – 14:15: Qualifiche 1

14:22 – 14:37: Qualifiche 2

14:45 – 15:00: Qualifiche 3

Sabato 25 febbraio

12:00 – 21:00: 9h di Kyalami

IGTC - 9h di Kyalami: Elenco Iscritti