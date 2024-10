IGTC | 8h di Indianapolis: Niederhauser regala la Pole a Porsche

Un Patric Niederhauser in grandissimo spolvero ha regalato la Pole Position alla Porsche per la 8h di Indianapolis, ultimo round dell'Intercontinental GT Challenge che si disputerà sabato, dove sono presenti anche i protagonisti del GT World Challenge America.

Una grande prestazione quella offerta dal portacolori di Herberth Motorsport durante la manciata di giri a sua disposizione, mettendo la 911 #10 in testa con il miglior tempo di 1'22"564 nella sessione degli Shootout alla quale hanno preso parte i migliori 10 usciti dalle Qualifiche.

Niederhauser, che condivide il volante con Antares Au e Loek Hartog in un equipaggio PRO-AM, ha battuto per appena 1 decimo la Mercedes #4 condotta dall'esordiente Alex Palou, il migliore dei PRO IGTC, mentre la seconda fila verrà aperta dalla Porsche #120 di Wright Motorsports grazie all'ottimo Laurin Heinrich, che è il più rapido dei PRO del GTWCA.

La quarta piazza va a Dries Vanthoor con la BMW #31 di WRT, secondo PRO IGTC, seguito dalle Mercedes di Arjun Maini (Triple Eight #888, leader Independent Cup) e Maro Engel (Gruppe M #130), con le BMW di Philipp Eng (#28 ST Racing), Dan Harper (#33 WRT) e Connor De Phillippi (#99 Random Vandals Racing) che concludono tra il settimo e il nono posto, mettendosi alle spalle la Porsche #85 di Trent Hindman (RS1), la prima vettura ad accusare un ritardo di 1" dalla vetta.

#4 Lone Star Racing, Mercedes-AMG GT3: Alex Palou, Fabian Schiller, Luca Stolz Foto di: SRO

Nelle Qualifiche disputate poco prima degli Shootout - dove è stato calcolato il tempo medio per ogni formazione nell'arco delle tre manche organizzate - a rimanere fuori dalla lotta per il primato per appena 25 millesimi è stata la Mercedes #75 della 75 Express, che è terza della Classe PRO-AM e scatterà dall'11° posto, affiancata dalla Acura #93 di Racers Edge Motorsports, quarta tra i PRO del GTWCA.

Alle loro spalle altre due auto PRO-AM, ovvero la BMW #29 di Turner Motorsport e la Porsche #32 della GMG Racing, che precedono la Corvette #63 di DXDT Racig e la BMW #38 della ST Racing.

La Ferrari #88 di AF Corse partirà 17a ed è la migliore delle 296, dato che la gemella #163 è mestamente fanalino di coda al 23° posto. Tra loro si piazzano le Porsche di EBM #61 e #21 di Car Collection Motorsports, rispettivamente 18a e 20a, la Mercedes #91 della Regulator Racing 19a, la BMW #8 di Fliyng Lizard e la Corvette #64 di DXDT Racing, tutte inserite tra le PRO-AM.

AGGIORNAMENTO: La BMW #33 è stata retrocessa in fondo alla griglia in seguito alla sostituzione del motore da parte del Team WRT. Una odissea per la vettura condivisa da Harper/Farfus/Hesse, che già era arrivata in ritardo saltando i test dopo peripezie nel viaggio verso gli Stati Uniti.

SRO ha anche modificato il BoP per Ferrari e Corvette, alleggerite di 10kg prima del via della corsa, fissato alle ore 18;15 italiane.

IGTC - 8h di Indianapolis: Qualifiche

IGTC - 8h di Indianapolis: Pole Shootout