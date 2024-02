IGTC | 12h di Bathurst: Van Der Linde regala la Pole a BMW-WRT

Uno spettacolare Sheldon Van Der Linde ha regalato la Pole Position alla BMW per la 12h di Bathurst, evento d'apertura della stagione 2024 dell'Intercontinental GT Challenge.

Sull'ostico e meraviglioso Mount Panorama, il portacolori del Team WRT ha svettato nell'assalto al primato al termine della sessione Top10 Shootout, che ha visto i protagonisti della serie di SRO Motorsports Group darsi battaglia con soli due giri cronometrati a disposizione.

Il sudafricano ha centrato la miglior prestazione in 2'01"981 al volante della BMW M4 GT3 #32 che in gara condividerà con Sheldon Van Der Linde e Dries Vanthoor, battendo per 0"256 la Mercedes-AMG #888 della Triple Eight Race Engineering guidata da Broc Feeney, il quale era stato il più rapido nelle Qualifiche dell'ora di pranzo.

In seconda fila si piazza Maro Engel sulla Mercedes #130 della GruppeM Racing in livea celebrativa per i 130 anni di attività sportiva della Stella di Stoccarda, prendendosi 0"429 di distacco e tenendosi alle spalle per un soffio la Porsche #912 dell'idolo locale Matt Campbell (Manthey EMA).

In Top5 ci sono tre AMG GT3 grazie a Luca Stolz, che conclude quinto sulla #75 di Sun Energy 1 vincitrice dell'edizione 2023, mentre le Audi della Melbourne Performance Centre affidate a Ricardo Feller (#2) e Kelvin Van Der Linde (#222) sono in sesta e settima posizione.

Maxime Martin commette un piccolo errore e non va oltre l'ottavo tempo al volante della BMW #46 del Team WRT che condividerà con Valentino Rossi e Raffaele Marciello, quest'ultimo alla prima esperienza ufficiale sulla M4.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Raffaele Marciello, Maxime Martin Photo by: BMW Motorsport

La Porsche #911 di Manthey EMA nelle mani di Alessio Picariello e Jordan Love con la Mercedes #88 della Triple Eight completano la Top10 con 1" sul groppone, ottenendo rispettivamente il primo e secondo posto della Classe PRO/AM.

Nelle Qualifiche, dove in parecchi hanno atteso i minuti finali per entrare sul tracciato lasciando che si gommasse e risparmiando treni di Pirelli a disposizione, erano emersi anche i primi esclusi dalla battaglia per la Pole.

La prima vettura a non avercela fatta è stata la Mercedes #77 della Craft Bamboo, seguita dall'Audi #9 di MPC (terza PRO/AM) e dalle Mercedes di Scott Taylot Motorsport #222 e MMotorsport #48.

Il 14° posto generale di Luke Youlden sull'Audi #44 di Valmont Racing/Tigani M'sport significa però Pole in Classe Silver, seguita dalla Lamborghini #93 della Wall Racing che con Tony D'Alberto sopra si era ben comportata nella prima parte delle prove. Terzo della categoria è David Russel impegnato con la Mercedes #47 della Supabarn Supermarkets/Tigani, 17° assoluto.

La 12h di Bathurst scatterà alle ore 19;45 italiane, con DIRETTA su Motorsport.com

IGTC - 12h di Bathurst: Qualifiche

IGTC - 12h di Bathurst: Top10 Shootout