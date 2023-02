IGTC | 12h di Bathurst: un super Engel piazza la Mercedes in Pole

Carica lettore audio

Un Maro Engel in versione super ha regalato alla Mercedes la Pole Position per la 12h di Bathurst, primo evento stagionale dell'Intercontinental GT Challenge.

Dopo aver firmato il nuovo record sul giro lungo l'assolato tracciato del Mount Panorama durante le fasi di Qualifica, il pilota della GruppeM Racing è stato un fulmine anche negli Shootout riservati ai primi 10 classificati della sessione precedente.

Reduce fra l'altro dalla Pole di Daytona, Engel non si è fatto pregare e ha portato la sua AMG #999 che condivide con Mikael Grenier e Raffaele Marciello davanti a tutti in 2'00"881.

In prima fila al suo fianco ci sarà un'altra Mercedes, la #888 della Triple Eight Race Engineering che Broc Feeney ha messo in seconda piazza, battendo per un soffio la Porsche #912 della Manthey EMA affidata a Matt Campbell.

#46 Team WRT BMW M4 GT3: Augusto Farfus, Maxime Martin, Valentino Rossi Photo by: SRO

In Top5 troviamo anche la Mercedes #75 della Sun Energy 1 con Jules Gounon al volante ed autore di un errore alla curva 'Chase' che gli è costato un ritardo di 0"409 dalla vetta, seguita da Dries Vanthoor con la BMW M4 #32 del Team WRT a 0"8 dal leader.

Sesto crono a 0"9 e vetta della Classe PRO-AM per l'idolo locale Chaz Mostert sull'Audi #65 del Melbourne Performance Centre, che si tiene alle spalle la R8 #74 condotta da Mattia Drudi e preparata dalla The Bend Motorsport Park/MPC.

Solo ottavo Maxime Martin con la BMW #46 del Team WRT che il belga condividerà con Valentino Rossi ed Augusto Farfus, accusando un distacco di 1"6 dal primato.

A completare la Top10 ci pensano le Mercedes #44 di Valmont Racing, che con Zalloua/Padayachee/reis/Cameron è in Pole in Classe Silver, e #77 di Craft-Bamboo Racing con sopra Daniel Juncadella.

La 12h di Bathurst scatterà alle 19;45 italiane di sabato 4 febbraio e sarà visibile in diretta streaming su Motorsport.com.

