Buona la prima a Bathurst per Cairoli: "Il passo era da podio"

Il 23enne pilota comasco, che per l’occasione si è alternato al volante di una Porsche 911 GT3 R con Dirk Werner e Thomas Preining è stato uno dei protagonisti sul circuito del Mount Panorama, nel primo appuntamento della stagione 2020 dell’Intercontinental GT Challenge.

Dopo essersi avviato dalla sesta fila, l’equipaggio del team Absolute Racing ha subito imposto un ottimo passo, lottando costantemente per le posizioni di vertice e portandosi anche al comando quando mancavano due ore alla bandiera a scacchi. Poi, sfortunatamente, un problema ai freni lo ha definitivamente privato del podio, sebbene un piazzamento nella Top10 sia assolutamente da intendersi in chiave positiva.

“Ho guidato in totale per tre ore e 40 minuti, ma è come se avessimo disputato una gara di 48 ore. È stato per tutti noi un impegno notevole, con la temperatura che ha superato spesso i 40 gradi - ha spiegato Cairoli - Sono felice di questo risultato. Il nostro obiettivo principale era vedere il traguardo e ci siamo riusciti. La strategia adottata dal team si è rivelata molto buona e per alcuni giri siamo stati al comando".

"Senza il problema ai freni e un danno sulla parte anteriore della vettura causato da un leggero contatto contro il muro avuto di cui è stato protagonista verso la fine Thomas, sicuramente avremmo potuto concludere sul podio”.

Adesso l’impegno di Cairoli si sposta nuovamente sul Mondiale FIA WEC che approderà sulla pista di Austin il 22 e 23 di questo stesso mese.