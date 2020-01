Bortolotti e Drudi nel Team Valvoline di Audi a Bathurst

Saranno cinque le Audi R8 LMS che correranno a Bathurst il primo evento della stagione 2020 dell'Intercontinental GT Challenge fra un paio di settimane.

Oggi la Casa dei Quattro Anelli ha ufficializzato i nomi dei propri piloti che saranno in azione sul Mount Panorama nel weekend del 31 gennaio-2 febbraio, in quella che è la decima partecipazione alla 12h australiana.

Cominciamo dai piloti di casa nostra, ossia Mirko Bortolotti e Mattia Drudi, portacolori dell'Audi Sport Team Valvoline. Il trentino - recentemente passato dalla Lamborghini ai "cugini" tedeschi - condividerà il volante della vettura con Christopher Mies e l'idolo locale Garth Tander, espertissimo di Bathurst, mentre il riminese si alternerà alla guida con Kelvin Van Der Linde e Markus Winkelhock.

Nei stessi box saranno presenti anche Dries Vanthoor, Frédéric Vervisch e Christopher Haase per condurre la terza R8 del team, messa a punto con la collaborazione del Melbourne Performance Centre per dare l'assalto alla vittoria in Classe PRO.

Altre due Audi vengono schierate in PRO Am e Silver dai Team Hallmarc e Tony Bates Racing. Sulla #24 di quest'ultima squadra avremo all'opera Tony Bates, Geoff Emery, Dylan O'Keeffe e Max Twigg.

"La nostra decima avventura a Bathurst sarà una occasione molto speciale - ha detto il Capo di Audi Sport Customer Racing, Chris Reinke - Nel 2011, 2012 e 2018 abbiamo vinto con tre team diversi e ora speriamo di centrare il quarto successo con il Team Valvoline".