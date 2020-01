Bathurst: 59Racing completa la line-up, Liberati con Nissan-KCMG

La 59Racing ha completato la sua line-up di piloti per la 12h di Bathurst, primo round dell'Intercontinental GT Challenge.

Dopo l'annuncio di ieri del trio di Classe PRO (Parente, Barnicoat e Blomqvist), il team che schiera le McLaren ha reso noti i nomi anche dei propri piloti Silver, con Fraser Ross, Dominic Storey e Martin Kodric che si alterneranno al volante della seconda 720S GT3 schierata dal team.

“La 12h di Bathurst è una delle gare più importanti del calendario del motorsport e non vedo l'ora di salire sulla McLaren 720S GT3 - ha dichiarato Ross - La 59Racing ha dimostrato l'anno scorso che è una delle migliori squadre e penso che ci sia tutto per ottenere un bel risultato. Ho corso contro Dominic in passato e so quanto sia forte, per cui sono impaziente di lavorare con lui, ma anche con Martin, uno che ha esperienza e risulterà una bella aggiunta per il team".

Storey ha aggiunto: "Ringrazio moltissimo la 59Racing per questa occasione, sono un grande team e ritengo che con Fraser e Martin siamo una line-up molto forte. Sarà la prima volta per una 720S qui, ma credo che il circuito sia adatto alla macchina, la quale ha dimostrato di essere ottima per puntare al successo ovunque ha presenziato. Parliamo di un evento molto impegnativo, ma abbiamo tutto per fare bene e ottenere un bel risultato".

"Bathurst è una di quelle piste su cui ogni pilota vorrebbe correre, per cui sono contentissimo di averne l'opportunità grazie a 59Racing - ha chiosato Kodric - La McLaren 720S GT3 ha già dimostrato di essere affidabile e veloce, sono sicuro che potremo ottenere un bel risultato. Per me sarà la prima esperienza in Australia e non vedo l'ora di cominciare".

Nel frattempo anche la KCMG ha finalmente svelato chi salirà a bordo delle sue Nissan GT-R Nismo GT3 iscritte alla Classe PRO.

Il team di Hong Kong torna a correre sul Mount Panorama schierando Josh Burdon, Katsumasa Chiyo e Tsugio Matsuda, più Alexandre Imperatori, Edoardo Liberati e João Paulo De Oliveira.

"Dopo la lunga pausa per Natale mi sento ricaricato e pronto per tornare in macchina - rivela Burdon - La 12h di Bathurst è un grande modo per cominciare l'anno, una delle gare più difficili al mondo, ed è un privilegio poter essere su un circuito fantastico come questo. Sono felicissimo di condividere il sedile con gli amici giapponesi Chiyo e Tsugio, nel 2019 siamo cresciuti e puntiamo al podio ora".

D'accordo anche Chiyo: "E' sempre bellissimo correre a Bathurst e spero che saremo più forti nell'arco della stagione Intercontinental GT. Darò il massimo per ottenere un bel risultato per il team KCMG coi miei colleghi".

Per Matsuda è invece la seconda Bathurst in carriera: "Non vedo l'ora, è una delle mie gare preferite e voglio combattere per il vertice, darò il massimo e il team ci darà il pieno supporto".

Anche per Liberati si tratta della seconda volta in Australia: "Sono veramente impaziente di andare sul Mount Panorama ancora una volta. Iniziare la stagione con una delle gare più dure ti dà ulteriori motivazioni e in KCMG siamo tutti carichi, specialmente dopo la buona crescita del 2019. La squadra sta lavorando su ogni dettaglio e sarà prontissima al 100%. Sono contento di lavorare ancora con Alex e diamo il benvenuto a bordo a JP!"

"Sono entusiasta di tornare a Bathurst con la KCMG - ha aggiunto Imperatori - E' il modo migliore per dare il via ad un'altra grande stagione di corse GT. E' uno degli eventi più duri, ma dopo le cose imparate lo scorso anno ci presentiamo più preparati e puntiamo al podio".

Grande esperienza la porterà anche il 38enne De Oliveira: "E' eccitante! Sono contentissimo di poter correre con Alex ed Edo in questo grandissimo evento. Sarà la mia prima volta a Bathurst e non vedo l'ora di cominciare!"