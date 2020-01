Aston Martin Racing conferma il suo impegno in IGTC nel 2020

Aston Martin Racing ha confermato che nel 2020 per la prima volta sarà presente come costruttore anche in Intercontinental GT Challenge, cominciando l'avventura dalla 12h di Bathurst del prossimo weekend.

Nel primo round in pista saranno presenti quattro Vantage GT3 nelle mani dei team R-Motorsport e Garage 59, poi per le gare di Spa, Suzuka, Indianapolis e Kyalami verranno scelte le due che presenzieranno (numero minimo perché una Casa possa concorrere per i punti dedicati).

Sul Mount Panorama, come già annunciato tempo fa, vedremo all'opera Jake Dennis, Scott Dixon e Rick Kelly sulla vettura #76 di Classe PRO gestita dal team svizzero, mentre sulla #62 ci saranno Olli Caldwell, Luca Ghiotto e Marvin Kirchhöfer.

Con la Garage 59 della PRO-Am avremo invece Alexander West, Chris Goodwin e Côme Ledogar, ai quali si unisce Maxime Martin.

"E' una grande notizia - ha detto il belga - Mi hanno chiamato all'ultimo minuto, ma sono entusiasta di poter andare in Australia per la prima volta. E' fantastico e a Bathurst avrò tanto da imparare. Lotteremo per vincere la Pro-Am e non vedo l'ora di cominciare perché penso che ci siano buone possibilità".

Sulla #159 della Classe Silver saliranno Andrew Watson, Olivier Hart e Roman De Angelis.

"Questo è uno degli impegni maggiori per noi alla 12h di Bathurst - ha detto David King, Presidente di Aston Martin Racing - Siamo in una gara dove ci sarà il meglio delle GT3 a livello internazionale. Abbiamo totale fiducia nei nostri partner R-Motorsport e Garage 59, abbiamo visto che la Aston Martin Vantage GT3 sta crescendo velocemente a livello di competitività e quindi potrà giocarsela bene in Australia. Queste line-up e i team ci daranno modo di lottare per il campionato Costruttori per la prima volta in IGTC".