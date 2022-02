Valentino torna in pista: ecco Rossi a Magny-Cours sull'Audi WRT

Carica lettore audio

Valentino Rossi ha fatto il suo primo test del 2022 in vista dell'esordio nel GT World Challenge Europe.

Dopo la prova effettuata alla fine dell'anno scorso a Valencia, decisiva per la firma con il Team WRT, il "Dottore" ha avuto la possibilità di tornare al volante dell'Audi R8 LMS GT3 gestita dalla squadra belga in quel di Magny-Cours.

Sotto un cielo plumbeo, il nativo di Tavullia ha effettuato diversi giri su pista umida, con una macchina in livrea nera e con inserti rossi, ma priva del celebre #46 con cui ha sempre corso.

In un video che Valentino ha poi pubblicato sui propri social, mettendo in sottofondo il brano di Eminem 'Without Me' che si apre con la frase "Indovinate chi è tornato...", ha trovato pure modo di scherzare su qualcosa che non proprio è andato bene.

La faccia del 9 volte Campione del Motomondiale con in mano il pranzo fatto da qualcosa che, diciamo così, assomiglia a pasta è tutta un programma e molto eloquente...